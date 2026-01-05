'Una batalla tras otra' triunfa en unos Premios de la Crítica en los que 'Sirat' se va de vacío

Una batalla tras otra, el filme dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio, se alzó con el premio a la mejor película en la 31ª edición de los Critics Choice Awards, los Premios de la Crítica. Frankenstein y Los pecadores, ambas con cuatro premios cada una, fueron otras de las triunfadoras en los galardones que anualmente concede a la Broadcast Film Critics Association y que también premian a lo mejor de la televisión con The Studio, Adolescencia y The Pitt como títulos más destacados.

Una batalla tras otra, filme basado en la corrosiva novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon, se hizo con los premios a mejor película, mejor guión adaptado y mejor dirección para Paul Thomas Anderson. El galardón a la mejor comedia fue para la nueva entrega de la mítica saga Agárralo como puedas, protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson.

En las categorías actorales, el premio a la mejor actriz fue para Jessie Buckley por Hamnet y el de mejor actor fue para Timothée Chalamet por Marty Supreme. Amy Madigan fue galardonada como mejor actriz de reparto por su trabajo en el fime de terror Weapons y Jacob Elordi se llevó el de mejor actor de reparto por Frankenstein. La nueva adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro también se llevó los premios a mejor maquillaje y peluquería, mejor vestuario y mejor diseño de producción.

El agente secreto, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se alzó con el premio a la mejor película internacional, categoría en la que competía con Sirat, filme dirigido por Oliver Laxe. La película española también optaba al premio al mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas, pero el galardón fue para F1: La película, el filme protagonizado por Brad Pitt que también se alzó con el galardón al mejor montaje.

Otra de las grandes triunfadoras de la gala, que se celebró en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California, y que de nuevo estuvo presentada por la comediante y actriz Chelsea Handler, fue Los pecadores, que se alzó con cuatro premios: mejor elenco, mejor guion adaptado, mejor banda sonora para Ludwig Göransson y mejor actor joven para Miles Caton. También brillaron Las guerreras k-pop, el popular filme de Netflix que se llevó los premios a mejor película de animación y mejor canción original por Golden.