Los Oscar se retransmitirán gratis en todo el mundo por YouTube a partir de 2029

La ceremonia de entrega de los Oscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

Esto supone un cambio radical para uno de los eventos más famosos del mundo del cine. Será la primera vez que esta ceremonia, que lleva décadas retransmitiéndose por la cadena de televisión estadounidense ABC, solo estará disponible en una plataforma de streaming.

El acuerdo entrará en vigor con la 101.ª edición de los premios y finalizará en 2033, según ha señalado la Academia este miércoles en un comunicado.

Además de la ceremonia, emitirá todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.