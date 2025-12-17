Los Oscar se retransmitirán gratis en todo el mundo por YouTube a partir de 2029
- Además de la ceremonia, emitirá otros eventos como la alfombra roja o el anuncio de las nominaciones
- La Academia y YouTube celebran la colaboración: "llevará el arte a espectadores de todo el mundo"
La ceremonia de entrega de los Oscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.
Esto supone un cambio radical para uno de los eventos más famosos del mundo del cine. Será la primera vez que esta ceremonia, que lleva décadas retransmitiéndose por la cadena de televisión estadounidense ABC, solo estará disponible en una plataforma de streaming.
El acuerdo entrará en vigor con la 101.ª edición de los premios y finalizará en 2033, según ha señalado la Academia este miércoles en un comunicado.
Además de la ceremonia, emitirá todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.
La Academia y YouTube celebran la colaboración
Tanto los directores de la Academia como de YouTube han puesto en valor el "amplio alcance" que tendrán los premios. "Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", han señalado en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.
"Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y proporcionar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes", han añadido.
Por su parte, el CEO de la plataforma de streaming, Neal Mohan, ha subrayado que los premios "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premian la excelencia en la narración y el arte". A su juicio, "la colaboración con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo e inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine".
ABC, propiedad de la compañía Walt Disney, ha sido la cadena encargada de retransmitir los Oscar durante casi toda su historia. La cadena NBC televisó por primera vez la gala en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961. Solo hubo una excepción en el periodo comprendido entre 1971 y 1975, en el que la NBC volvió a retransmitirlos.
"ABC ha sido la orgullosa sede de los Oscar durante más de medio siglo", ha destacado la cadena en un comunicado. "Esperamos con interés las tres próximas retransmisiones, incluida la celebración del centenario de la gala en 2028, y deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito duradero", ha agregado.