Los mejores momentos de los Oscar: de la sorpresa de Mikey Madison a la reivindicación palestina de 'No other land"

Un año más, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 97ª edición de los Oscar que llegaban sin una clara favorita en la categoría de mejor película pero con cuatro títulos destacados: Anora, Cónclave, The Brutalist y Emilia Pérez. Al final ha habido una gran triunfadora: Anora, que ha conseguido cinco Oscar, cuatro para Sean Baker (película, dirección, guion original y montaje) y otro para su protagonista, Mickey Madison (el de mejor actriz). Y una gran derrotada: Emilia Pérez, que optaba a 13 estatuillas y se ha tenido que conformar con dos: mejor actriz de reparto, para Zoe Saldaña, y mejor canción. Y es que la cinta se ha visto perjudicada por el escándalo protagonizado por su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, que finalmente si ha estado en la gala.

El legendario Conan O'Brien se ha estrenado como presentado de los Oscar en una gala que ha estado marcada por los incendios de California (ha comenzado con un homenaje a Los Ángeles) y se ha rendido un homenaje a los bomberos de la ciudad.

Aunque en la ceremonia no han faltado reivindicaciones no se ha mencionado en ningún momento a Donald Trump. Daryl Hannah ha tenido recuerdos para Ucrania y los responsables del documental No other land han pedido la paz para Palestina.

Al recoger su Oscar por Wicked, Paul Tazewell ha recordado que: "Soy el primer hombre negro en ganar el Oscar a mejor diseño de vestuario"

Tampoco ha faltado un homenaje al recientemente fallecido Gene Hackman

Vamos a repasar los mejores momentos de la ceremonia.

Cynthia Erivo y Ariana Grande ponen al teatro en pie con su actuación La gala ha comenzado con un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, con un vídeo recopilatorio de escenas de películas rodadas allí y protagonizadas por estrellas como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, para acabar con un luminoso que rezaba: "Los Ángeles necesita tu ayuda". ““ Justo después, Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de Wicked, han interpretado versiones de 'Somewhere over the rainbow' y 'Defying gravity', que han puesto de pie a todo el teatro Dolby. Una de las novedades de este año ha sido que no se han interpretado las cinco películas nominadas, pero eso no significa que no haya habido actuaciones musicales como esta o los homenajes a James Bond y Quincy Jones. De Ariana Grande y 'Wicked' a Lisa y el homenaje a James Bond: así han sido los números musicales en los Oscar 2025 FÉLIX DONATE

Kieran Culkin, le pide un hijo a su esposa al recoger el Oscar El actor estadounidense Kieran Culkin ha ganado el primer Oscar de la noche, al mejor actor de reparto por su interpretación en A Real Pain. Kieran ha aprovechado para recordar a su esposa la promesa que le hizo de que siganaba otro premio tendrían un tercer hijo y si ganaba un Oscar hasta cuatro hijos (ahora tienen dos): “Vamos a empezar con esos hijos, ¿qué dices?“ ““

Conan O'Brien bromea sobre Karla Sofía Gascón Conan O'Brien, que ha empezado con un maravilloso gag sobre La sustancia, ha bromeado sobre el narcomusical Emilia Pérez asegurando que en Anora se dice 700 veces la palabra "fuck" (joder, en inglés), "las mismas que la publicista de Karla". "Karla Sofía está aquí", ha comentado el presentador, que también ha bromeado diciendo a la actriz madrileña: "Si vas a tuitear hoy, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel" (presentador de la gala en cuatro ocasiones). Los discretos Oscar de Karla Sofía Gascón: sin alfombra roja ni declaraciones ÁLVARO MEANA

'Flow' el lindo gatito que ha arrebatado el Oscar a Dreamworks, Pixar y Aardman Este año el nivel de las películas de animación nominadas era espectacular. Cualquiera de las cinco merecía el Oscar, pero Flow, de Gints Zilbalodis, y su gatito enfrentado al apocalipsis han hecho historia, arrebatando el Oscar a Dreamworks, Pixar y Aardman. Una película tan modesta como sorprendente que es la primera que gana este Oscar sin ser norteamericana, británica o japonesa. También es la primera película letona que es nominada y que gana una estatuilla. El equipo de 'Flow con el Oscar' (Getty Images via AFP)

Los responsables del documental 'No other Land' piden la paz en Gaza El gran momento de la noche ha sido la entrega del Oscar al documental No other land, realizado conjuntamente por el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham. Ambos han pedido que se trabaje en una solución conjunta para poner fin al conflicto en Palestina. "Nuestras voces unidas son más fuertes", ha dicho el israelí Abraham en un discurso en el que ha pedido la liberación de los rehenes israelíes tras los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023. "Cuando miro a Basel (Adra), veo a mi hermano, pero somos desiguales", ha añadido. "Hay un camino diferente, una solución política sin ninguna supremacía de los derechos nacionales para ambos pueblos" y la política exterior de EE.UU. "está ayudando a bloquear el camino" hacia la solución de los dos Estados, ha asegurado Abraham. Los responsables del documental 'No other land' (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Zoe Saldaña, de reina de la taquilla a ganar el Oscar: "Muchas gracias" Zoe Saldaña (Avatar, Star Trek, Guardianes de la Galaxia...), es la segunda actriz más taquillera de la historia del cine, solo por detrás de Scarlett Johansson (Vengadores). Y ahora ha convertido su primera nominación, a mejor actriz de reparto, en su primer Oscar. Un premio totalmente merecido, ya que es tan protagonista de Emilia Pérez como Karla Sofía y tiene los mejores números musicales. Hay que reconocer que los responsables de la película han acertado al presentarla a mejor actriz de reparto. Además, la actriz ya había ganado prácticamente todos los premios importantes de la temporada (Globo de Oro, Bafta, César...). Zoe Saldaña ha dedicado el Oscar a Audiard y a todas sus compañeras, sin mencionar específicamente a Karla Sofía Gascón. Y ha recordado que: "Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy hija de inmigrantes y la primera hija de dominicanos que gana este Oscar. Y no seré la última". La actriz ha terminado agradeciendo el Oscar en castellano: "¡Muchas gracias!". Además, el tema "El mal", que Zoe interpreta magistralmente en la película, también ha ganado la estatuilla a la mejor canción (los dos únicos Oscar para Emilia Pérez) ““

"Hemos perdido a un gigante y a un queridísimo amigo, Gene Hackman" No podía faltar en esta ceremonia un homenaje al actor Gene Hackman, fallecido hace solo unos días junto a su esposa, y al que Morgan Freeman, con el que trabajo en Bajo sospecha y Sin perdón, ha dedicado unas palabras: "Hemos perdido a un gigante y a un queridísimo amigo, Gene Hackman". “Gene siempre decía: 'No pienso en mi legado, espero que me recuerden como alguien que quería hacer un buen trabajo'. Así que creo que hablo por todos cuando digo: Gene, te recordaremos por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo” , ha asegurado Freeman. ““ Durante la gala también se ha rendido homenaje a Quincy Jones,, el productor detrás de los éxitos de Michael Jackson o Frank Sinatra, fallecido el pasado diciembre. Por cierto, que la Academia ha recordado que los fallecidos que han aparecido en el video proyectado son solo una selección de los que nos han dejado este año y que la lista completa se puede encontrar en su pagina web.

'Aún estoy aquí', primer Oscar para Brasil Aún estoy aquí, de Walter Salles, ha dado la sorpresa de la noche al arrebatar el Oscar a la mejor película internacional a Emilia Pérez, que era la gran favorita con esas 13 nominaciones. Penélope Cruz ha sido la encargada de entregar al director este primer Oscar para Brasil. Salles ha dedicado la película a la protagonista real de la historia que "después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistir" y a "las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro", que son madre e hija en la vida real. ““

Adrien Brody: dos nominaciones, dos Oscar Adrien Brody ya hizo historia en 2003 al recibir su primer Oscar por El pianista, ya que se convirtió en el actor más joven en recibirlo, con 29 años. Un récord que todavía mantiene y que Timothy Chalament le podía haber arrebatado de haber conseguido la estatuilla por A Complete Unknown, ya que también tiene 29 años, pero unos meses menos. Pero además, a sus 53 años, y con este galardón por The Brutalist, ha conseguido otro récord: es el único actor que ha ganado dos Oscar a mejor actor protagonista con sus dos primeras nominaciones. Brody ha hecho valer así su calidad de favorito, ya que ha ganado casi todos los galardones importantes del año (Globo de Oro, Bafta...), a excepción del galardón del Sindicato de Actores que fue para Chalament. Su interpretación del visionario arquitecto László Toth, que llega a los Estados Unidos huyendo de la posguerra y consigue el éxito gracias a un misterioso y adinerado cliente, es simplemente impresionante. ““ "Gracias a todos por ese derroche de amor que he sentido de cada persona con la que he trabajado en esta película. Siento agradecimiento de poder seguir haciendo el trabajo que amo.... Para mí, más allá de la cumbre de una carrera este Oscar representa la oportunidad de volver a empezar, de que, con un poco de suerte, los próximos 20 años de mi vida pueda demostrar lo que valgo", ha asegurado el actor. Por cierto, que cuando ganó su primer Oscar, hace 22 años, Adrien Brody sorprendió a Halle Berry con un beso, que sigue siendo el más comentado de la historia de estos premios. Y la actriz se lo ha devuelto en la alfombra roja. ““

Mikey Madison arrebata el Oscar a Demi Moore Contra todo pronóstico, Mikey Madison, por Anora, ha arrebatado el Oscar a Demi Moore, que había conseguido conseguido su primera nominación y a los 62 años por La sustancia. Al recoger la estatuilla, Madison ha recordado a las trabajadoras sexuales: "Quiero reconocer y honrar a la comunidad de trabajadoras sexuales. Las seguiré apoyando y siendo una aliada. Son unas personas increíbles, las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad han sido uno de los aspectos más destacados de esta increíble experiencia". "Esto es un sueño hecho realidad", ha concluido la actriz. ““