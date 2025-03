Mejor película en los Oscar, de la A a la W: las estupendas, las sorpresas y las que pasan por ahí

Diez candidatas a los premios Oscar en la categoría de mejor película. Películas estupendas, películas sorpresa, pero también películas que no sé muy bien qué hacen ahí y, entre ellas, alguna que otra película que tampoco sé muy bien qué hace ahí, entre las otras, y que además no se han estrenado en salas, y solo muy a última hora en plataformas, por lo menos en España.

En fin, vamos a hacer un repaso por orden alfabético antes de dictaminar en modo oráculo, cuál podría ser mi favorita, aunque creo que lo tengo bastante claro en un año en el que la controversia en torno a Emilia Pérez ha hecho demasiado ruido, enturbiando lo que debiera ser una cuestión meramente cinematográfica.

A Complete Unknown Y si de mi orden alfabético, hablamos la primera película de la que tengo que hablar es A Complete Unknown. Confieso que desde que supe que se iba a hacer una especie de biopic dirigido por James Mangold e interpretada por Timothée Chalamet sobre Bob Dylan, con el título de A Complete Unknown, estaba ya un poquito nervioso. Nervioso porque me gusta mucho Bob Dylan y nervioso precisamente porque los biopics a priori me ponen muy nervioso porque suelen ser hagiográficos. 'A complete unknown': disfrutando de Bob Dylan sin resolver ninguno de sus enigmas ESTEBAN RAMÓN Pero, en honor a la verdad, James Mangold había hecho anteriormente uno estupendo como En la cuerda floja sobre Johnny Cash, de modo que las 2.30 h. que dura se me pasaron volando. En el fondo es una película mainstream para acercar la figura colosal de Bob Dylan a nuevas generaciones, y sin embargo creo que está a años luz de la película fundamental sobre el mito que es I'm Not There, de Todd Haynes, que reflejaba, si tal cosa es posible hablando de Dylan, mucho mejor las muchas aristas de un artista que sigue siendo, efectivamente, un completo desconocido aún hoy a sus 84 años (A Complete Unknown tiene 8 nominaciones).

Anora La nueva película de Sean Baker, o sea Anora, vuelve a mostrarnos cómo el cineasta norteamericano reinterpreta el sueño americano. En esta ocasión de la mano de unos mafiosos georgianos un tanto brutos a la vez que torpes, y una prostituta que interpreta una excelente Mickey Madison. Las películas de Sean Baker son cualquier cosa menos moralistas, y lo digo porque ha habido quien me ha hablado mal de esta película diciendo que es una Pretty Woman revisitada en el sentido de que blanquea la prostitución. 05.21 min Días de Cine: Anora Aunque me ha gustado mucho, no llega a lo que me gustó la anterior película de Sean Baker, Red Rocket o The Florida Project. Pero su protagonista, así como ese secundario de lujo que es Yuriy Borisov, están fantásticos (Anora tiene 6 nominaciones).

Aún estoy aquí Aún estoy aquí es la película maravillosa de Walter Salles, que como dijo alguien cercano a mí, es una especie de mezcla entre Roma, de Alfonso Cuarón, y Desaparecido, de Costa-Gavras, referencias que no quitan un ápice de valor a una película impresionante que cuenta una historia durísima de una forma luminosa en todo momento. 06.47 min Días de Cine: Aún estoy aquí Fernanda Torres, su protagonista, nos cautiva desde el primer momento en que la vemos y nos lleva a través de la mirada de sus ojos a través de toda la película, llena de momentos de alegría, al principio, y de momentos de terrible dolor según va transcurriendo la película. Una película sobre la memoria en todos los sentidos, que también está nominada por cierto a mejor película de habla no inglesa, o internacional, como creo que se dice ahora. (Aún estoy aquí tiene 3 nominaciones).

The Brutalist Siguiendo por orden alfabético toca ahora The Brutalist, brutal película que es sencillamente una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos. Cuando se habla de cuatro horas de película, y a razón de las experiencias de estos últimos años con películas innecesaria e interminablemente largas, uno se asusta antes de sentarse a verla, pero la verdad es que The Brutalist se me pasó volando y me reencontré con eso que a mí me gusta -que es el cine- en esas dos partes interrumpidas por un intermedio orgánico de 15 minutos, con una interpretación absolutamente sobresaliente de Adrien Brody para contarnos esa historia de un arquitecto judío húngaro, superviviente al holocausto, que llega a Estados Unidos para poner en marcha sus sueños en forma de arquitectura, con la intervención de la figura de un mecenas que es a la vez un ángel y un diablo. 04.05 min Días de Cine: The brutalist Estupenda dirección de Brady Corbet, rodando en VistaVision. Ya he dicho que fabulosa la interpretación de Adrien Brody y no menos impactante la de Guy Pierce. Para mí sin duda una de las películas de este año 2025, una obra maestra absoluta que hace que tengamos que ver el resto de películas con otra perspectiva. Está claro que cuenta con mis simpatías. Y, además, me evoca inequívocamente a otra película para mí imborrable como es El manantial, de King Vidor (The Brutalist opta a 10 Oscar).

Cónclave Siguiente en orden alfabético es Cónclave, que acaba de ganar en los premios BAFTA. Dirigida por Edward Berger, el director de Sin novedad en el frente, y que es una de esas películas intachables en cuanto a dirección, puesta en escena e interpretación, y que ya quisiera yo que lo peor que viese yo cada semana fuese la mitad de buena que Cónclave. Pero creo que la película tiene una conclusión para mi un tanto artificiosa, y por tanto forzada, y queda lejos del impacto que me causó Sin novedad en el frente, que a su vez tenía un precedente magistral en la película de Lewis Milestone. 05.09 min Días de cine: Cónclave Sin embargo, Cónclave creo que tiene todo para gustar al gran público, lo que no sé es si gustará a los académicos para elegir la mejor película. (Cónclave es candidata a 8 estatuillas).

Dune: Parte Dos Dune, parte 2 es una de esas películas que antes sugería que no sabía muy bien qué hacían en medio de las otras, porque siendo como es una buena película, no deja de ser una película más de un género que a mí particularmente me gusta mucho. Sin embargo, y siendo como es su director Denis Villeneuve, un excelente cineasta, no consigo ver esas cosas que algunas personas decían que habían visto en esta película, “cosas que jamás se habían visto en el cine”, lo que me hacía pensar que quienes eso decían no habían visto tanto cine como hubieran debido para poder decir ese tipo de cosas tan concluyentes. Me gusta Dune: Parte 2, pero ahí acaba la cosa. 08.26 min Días de Cine: Dune (Parte 2)

Emilia Pérez Emilia Pérez y su ruido mediático no debieran perturbar la percepción que hemos tenido de la película desde que se estrenó. A mí particularmente me encantó, y no entiendo muy bien a qué viene eso de decir que no es creíble, porque se trata, recordemos, de un musical y nadie le pedía a Minnelli para hacer Brigadoon un rodaje en Escocia, como tampoco le pidieron que para hacer Un extraño en el paraíso rodase en el fascinante oriente de las mil y una noches. Todo era estudio, eran musicales, y eran maravillosos musicales, falsos, y auténticos, igual que maravilloso es Emilia Pérez que no deja de ser una ópera impostada a más no poder, pero que nos encanta, o al menos a mí me encanta. 05.03 min Días de Cine: Emilia Pérez Controversias aparte, creo que es una de las películas del año, y sus protagonistas están fabulosas, especialmente Zoe Saldaña. Por lo que respecta a Karla Sofía Gascón, la deseo la mejor de las suertes en los premios, y en el futuro, y que aprenda aquello que decían de “hay que pensar lo que se dice para decir lo que se piensa”, y más cuando existen redes sociales. Además, está esa cosa tan extraña de que la han puesto a parir por todos los lados sufriendo una cancelación fugaz que espero que quede ahí. Por lo que respecta a Jacques Audiard, ninguna sorpresa porque es un excelente director, un poco vehemente en sus declaraciones, aunque hablar de eso no toca en este texto sobre los Oscar. (Emilia Pérez tiene 13 nominaciones).

Nickel Boys Nickel Boys es esa película que no sé muy bien qué hace en esta lista, porque no se ha estrenado en salas en España, aunque eso no es motivo, sino porque para mí su poderosa historia queda lastrada por un artificio que le pesa toneladas, y es ese uso de la cámara subjetiva del protagonista que para mí echa a perder lo que podría haber sido una gran película, que, por otro lado está muy bien rodada por RaMell Ross, con un formato 4:3 y una delicadeza que me recuerda en ocasiones a Terrence Mallick, pero confieso que me pone muy nervioso la cámara subjetiva escogida por el director. A cambio tiene ese componente de retrato y relato de minorías que de cuando en cuando a Hollywood le gusta premiar para lavar sus pecados. (Nickel Boys tiene 2 nominaciones) 'Nickel Boys', una arriesgada inmersión en el racismo en primera persona GORKA ZUBIZARRETA

La sustancia Me lo pasé muy bien viendo La sustancia, de Coralie Fargeat, cuya anterior película, Revenge, otra película de género, me pareció fabulosa. La sustancia tiene a esa pareja protagonista que tanto ha dado que hablar, Margaret Qualley y a esa Demi Moore que está llamando a las puertas del cielo para conseguir su Oscar en modo redención, que es algo que me gusta mucho a Hollywood. La sustancia nos habla desde la perspectiva de género, pero de género cinematográfico no del otro, de esas cosas que tanto preocupan, absurdamente, en el mundo en que vivimos: la eterna juventud, aparecer guapos, o especialmente guapas, hacia los demás, y vender tu alma al diablo para ser eternamente joven, algo que a fin de cuentas ya nos contó más sombríamente Goethe en Fausto. 05.06 min Días de Cine: La sustancia La sustancia empieza siendo una película impactante y acabe siendo una película súper impactante, llevando el género de terror y la distopía hasta extremos que son tan divertidos como verídicos, si es que tal palabra se puede emplear en una película tan desmesurada como es La sustancia, película que disfruté enormemente y que recomiendo encarecidamente por divertida y por auténtica. (La sustancia está nominada en 5 categorías).