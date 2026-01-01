Hora y dónde ver gratis en TV todas las etapas del Dakar 2026
- Desde Arabia Saudí con un total de 13 etapas y 5.000 kilómetros de especial
- El Dakar 2026 gratis en RTVE Play
El Año Nuevo llega con regalo para los amantes del motor: vuelve el Dakar. Una vez más, el rally más duro del mundo marca el inicio del año con polvo, desierto y el inconfundible rugido de los motores. La 47ª edición de Dakar 2026 da el pistoletazo de salida el sábado 3 de enero en Arabia Saudí y se prolongará hasta el sábado 17. La prueba de esta edición cuenta con 13 etapas completas más el prólogo inicial. Habrá una jornada de descanso el día 10 en Riyadh. Cada día, RTVE emitirá un programa especial diario a partir de las 21.45 horas (hora peninsular) con todo la información de cada etapa. ¿Te lo vas a perder?
El recorrido del Dakar 2026
Por séptimo año consecutivo, Arabia Saudí se viste de gala para acoger esta nueva edición del Dakar, con salida y llegada en Yanbu, a orillas del Mar Rojo. El recorrido tendrá un trazado total de alrededor de 8.000 km, con cerca de 5.000 km de especial, cuatro etapas diferenciadas para motos y coches, y dos etapas maratón.
La prueba incluye 14 días de competición y está dividida en un total de 13 etapas más un prólogo. La organización de la prueba ha eliminado del recorrido el paso por el 'Empty Quarter', el desierto de arena más grande del mundo, y la crono de 48 horas, para evitar, quizás, posibles maniobras y estrategias que traspasen los límites del reglamento. La lista oficial de inscritos incluye pilotos y equipos de 325 vehículos: 118 motos en la FIM y 207 en la FIA (72 Ultimate, 37 Challengers, 43 SSV, 8 Stock y 47 camiones), con el saudí Yazeed Al Rajhi, vigente campeón en coches, como principal reclamo local.
Hora, canal y dónde ver en TV el resumen de etapas de Rally Dakar 2026
- Programa previo del Rally Dakar 2026: el viernes 2 de enero a partir de las 20.45 horas (hora peninsular) en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa prólogo del Rally Dakar 2026 de Yanbu a Yanbu (92 km): el sábado 3 de enero a partir de las 20.50 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 1 del Rally Dakar 2026 de Yanbu a Yanbu (518 km): el domingo 4 de enero a partir de las 20.30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 2 del Rally Dakar 2026 de Yanbu a Alula (504 km): el lunes 5 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 3 del Rally Dakar 2026 de Alula a Alula (665 km): el martes 6 de enero a partir de las 20.30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 4 del Rally Dakar 2026 de Alula a Refugio (527 km): el miércoles 7 de enero a partir de las 21.50 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 5 del Rally Dakar 2026 de Refugio a Hail (416 km): el jueves 8 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 6 del Rally Dakar 2026 de Hail a Riyadh (925 km): el viernes 9 de enero a partir de las 20.30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 7 del Rally Dakar 2026 de Riyadh a Wadi Ad Dawasir (877 km): el domingo 11 de enero a partir de las 20.40 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 8 del Rally Dakar 2026 de Wadi Ad Dawasi a Wadi Ad Dawasir (696km): el lunes 12 de enero a partir de las 21.45 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 9 del Rally Dakar 2026 de Wadi Ad Dawasi a Bisha (543 km): el martes 13 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 10 del Rally Dakar 2026 de Bisha a Bisha (423 km): el miércoles 14 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 11 del Rally Dakar 2026 de Bisha a Al Henakiyah (857 km): el jueves 15 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 12 del Rally Dakar 2026 de Al Henakiyah a Yanbu (718 km): el viernes 16 de enero a partir de las 21.30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.
- Etapa 13 del Rally Dakar 2026 de Yanbu a Yanbu (135 km): el sábado 17 de enero a partir de las 21.00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.