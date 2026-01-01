Hora y dónde ver gratis en TV todas las etapas del Dakar 2026

El Año Nuevo llega con regalo para los amantes del motor: vuelve el Dakar. Una vez más, el rally más duro del mundo marca el inicio del año con polvo, desierto y el inconfundible rugido de los motores. La 47ª edición de Dakar 2026 da el pistoletazo de salida el sábado 3 de enero en Arabia Saudí y se prolongará hasta el sábado 17. La prueba de esta edición cuenta con 13 etapas completas más el prólogo inicial. Habrá una jornada de descanso el día 10 en Riyadh. Cada día, RTVE emitirá un programa especial diario a partir de las 21.45 horas (hora peninsular) con todo la información de cada etapa. ¿Te lo vas a perder?

El recorrido del Dakar 2026

Por séptimo año consecutivo, Arabia Saudí se viste de gala para acoger esta nueva edición del Dakar, con salida y llegada en Yanbu, a orillas del Mar Rojo. El recorrido tendrá un trazado total de alrededor de 8.000 km, con cerca de 5.000 km de especial, cuatro etapas diferenciadas para motos y coches, y dos etapas maratón.

La prueba incluye 14 días de competición y está dividida en un total de 13 etapas más un prólogo. La organización de la prueba ha eliminado del recorrido el paso por el 'Empty Quarter', el desierto de arena más grande del mundo, y la crono de 48 horas, para evitar, quizás, posibles maniobras y estrategias que traspasen los límites del reglamento. La lista oficial de inscritos incluye pilotos y equipos de 325 vehículos: 118 motos en la FIM y 207 en la FIA (72 Ultimate, 37 Challengers, 43 SSV, 8 Stock y 47 camiones), con el saudí Yazeed Al Rajhi, vigente campeón en coches, como principal reclamo local.