Discurso del estado de la Nación de Donald Trump, en directo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que el discurso sobre el estado de la Unión que va a dar en la noche del martes al miércoles (hora española) será "largo", dado que tiene "mucho de qué hablar" sobre la marcha del país. El año pasado ya marcó un récord con una comparecencia en el Congreso que se alargó durante casi dos horas.

"Tenemos un país que ahora va bien. Tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido, la mayor actividad que jamás hayamos tenido. Mañana por la noche daré un discurso y me oirán decir esto mismo", adelantaba el líder republicano en un acto en la Casa Blanca. Se espera que el presidente anuncie acuerdos energéticos enfocados en el control de los recursos que emplean los centros de datos de las grandes tecnológicas.

Aunque sigue el mismo formato que un discurso sobre el estado de la Unión -que cada año sirve para hacer balance de la gestión presidencial- el del año pasado no se considera como tal porque Trump lo pronunció cuando llevaba tan solo seis semanas en el poder. Normalmente, los presidentes utilizan estas comparecencias al inicio de sus mandatos para establecer prioridades y ofrecer su visión sobre hacia donde conducirán el país, así como de sus políticas exterior y económica.

La intervención de este martes, el primer discurso del estado de la Nación de su segundo mandato, llega en un momento de máxima tensión política marcada por la decisión del Tribunal Supremo el viernes de invalidar parte de sus aranceles y su anuncio de un gravamen global del 15% como respuesta.

Además, transcurre durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que el lunes cumplía 10 días sin visos de acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso para aprobar nuevos fondos. La cita en el Capitolio está marcada también por la publicación de los papeles del fallecido pederasta Jeffrey Epstein y las acusaciones de encubrimiento a la Administración Trump. Varios supervivientes del pederasta anunciaron que iban a asistir al discurso en el Capitolio.