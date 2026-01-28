Dos agentes implicados en el tiroteo mortal de Álex Pretti en Mineápolis son cesados temporalmente

Dos agentes federales supuestamente implicados en el tiroteo mortal del sábado pasado contra el enfermero Alex Pretti en la ciudad estadounidense de Mineápolis han sido este miércoles cesados temporalmente de sus cargos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha anunciado la suspensión de esos dos efectivos al ser "el protocolo habitual", según ha declarado un portavoz de ese organismo a la agencia de noticias AFP.

El diario The New York Times agrega que los dos agentes abrieron fuego -diez veces- contra Pretti, de 37 años, mientras otros intentaban reducirlo en el suelo.

No está claro si los otros implicados también han sido puestos en licencia administrativa, según especifica EFE. En videos tomados por testigos se puede observar a hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.

Pretti murió tras recibir disparos cuando grababa la actuación de los agentes antiinmigración en Mineápolis, en el estado de Minesota, mientras se manifestaba contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una muerte que se suma a la de Renee Good, en la misma ciudad, a principios de este mes a manos de otro agente, mientras circulaba en su coche.

01.03 min La policía migratoria de Trump tensiona a EE.UU.: varios vídeos muestran el asesinato de Pretti

"¡Tiene un arma!" Este martes, trascendió que al menos dos agentes de la CBP dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero, de acuerdo a un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregado al Congreso. En ese documento inicial, revisado y citado por las cadenas CNN y CBS, se explica que los agentes de la CBP estaban forcejeando con Pretti cuando un agente gritó "¡Tiene un arma!". "Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti", señala el informe citado por la CNN. Aunque no especifica si las balas disparadas por ambos impactaron en Pretti, que se encontraba en el suelo. El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio. El documento explica que "después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti". En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero antes de que los agentes le dispararan. La víctima nunca la empuñó o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes. Trump evita responder si el ICE actuó correctamente mientras se investiga la muerte de Alex Pretti y siguen las protestas

Ola de protestas Las redadas del ICE han provocado protestas en varias ciudades a lo largo del país. La política de mano dura contra la inmigración aplicada por la Administración de Donald Trump ha desplegado agentes de inmigración en las principales ciudades de Estados Unidos, donde han registrado barrios y se han enfrentado a los residentes. Voces dentro y fuera de Minnesota han pedido pesquisas independientes y exhaustivas sobre la muerte de Pretti. Este martes, Trump dijo que iba a supervisar una "gran investigación" sobre el fallecimiento del enfermero. Y anunció una "pequeña desescalada" en Minesota. También recordó que, para rebajar la tensión en Mineápolis, envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al discutido oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Mineápolis desde hace tres semanas. Trump anuncia una "pequeña desescalada" de las redadas en Minnesota en el inicio de la campaña de mitad de mandato