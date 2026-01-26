Nueva jornada de protestas en Mineápolis por la muerte de Alex Pretti

Cientos de personas se manifestaron este domingo por la tarde en el centro de Mineápolis por la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años que falleció el sábado por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los manifestantes pidieron de nuevo el fin de las redadas masivas contra migrantes.

Pese a las máximas de 16 grados bajo cero, varios grupos de personas desfilaron por esta ciudad de unos 400.000 habitantes y se congregaron en torno al Ayuntamiento y al Centro de Gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Mineápolis y que es donde falleció Pretty.

Grupos de ciudadanos también han acudido a la avenida Nicollet, el lugar donde fue tiroteado este enfermero que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de la ciudad, para depositar flores y honrar su memoria.

Medios locales también informaron de concentraciones en la vecina ciudad de Saint Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de agentes del ICE que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo las redadas.

“Estoy triste y enfadada por esta pérdida”, declaraba a la Agence France-Presse (AFP) Lucy, una vecina de Mineápolis. “Pero no tengo miedo de estar aquí y no tengo miedo de seguir luchando y defendiendo lo que es justo”, añadía.

Una mujer vestida con uniforme de enfermera aseguró a la agencia Reuters que había trabajado con el enfermero abatido. “Era una persona atenta y amable. Nada de esto tiene sentido”, recordaba entre lágrimas.

01.27 min Las imágenes del tiroteo en Mineápolis parecen contradecir la versión oficial

Además de las grandes protestas en Minneapolis tras la muerte de Good, se han producido manifestaciones en otras ciudades lideradas por políticos demócratas, entre ellas Los Ángeles y Washington D.C., a las que Trump comenzó a enviar agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a esas comunidades el año pasado. Trump ha defendido estas operaciones como necesarias para reducir la delincuencia y hacer cumplir las leyes de inmigración.

La muerte de Pretti es el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis. El pasado 7 de enero Renee Good murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

La Administración Trump ha desplegado a unos 3.000 agentes federales en Mineápolis. Las redadas a gran escala fueron ordenadas por el Gobierno estadounidense a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.