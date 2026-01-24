Trump acusa al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de incitar a la "insurrección"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este sábado al alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, y al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, — compañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 — de incitar a la insurrección con su "retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

Así lo ha manifestado Trump en una publicación en su red social Truth después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataran a tiros a un hombre en Mineápolis, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el presidente.

Trump ha compartido una foto del arma portada por el sujeto. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron?", se ha preguntado.

El Gobierno lanzó en Minnesota la operación contra la inmigración irregular Metro Surge el pasado mes de diciembre. "Estamos allí debido a un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos y criminales ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el país a través de la política de fronteras abiertas de los demócratas", ha dicho este sábado Trump.