Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Trump acusa al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de incitar a la "insurrección"

  • "¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?", se ha preguntado el presidente
  • Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas han matado a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis
Trump acusa al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de incitar a la "insurrección"
Trump saluda tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Julia Demaree Nikhinson AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
RTVE.es

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este sábado al alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, y al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, — compañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 — de incitar a la insurrección con su "retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

Así lo ha manifestado Trump en una publicación en su red social Truth después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataran a tiros a un hombre en Mineápolis, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el presidente.

Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU.
Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU. Diego Álvarez Patilla

Trump ha compartido una foto del arma portada por el sujeto. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron?", se ha preguntado.

El Gobierno lanzó en Minnesota la operación contra la inmigración irregular Metro Surge el pasado mes de diciembre. "Estamos allí debido a un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos y criminales ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el país a través de la política de fronteras abiertas de los demócratas", ha dicho este sábado Trump.

Es noticia: