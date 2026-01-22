El ICE ha detenido en las últimas semanas en Minnesota a cuatro estudiantes, dos de ellos de 5 y 10 años

Cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Mineápolis, incluido un niño de 5 años y una niña de 10, han sido detenidos en las últimas dos semanas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con información recopilada este miércoles por autoridades locales.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik, ha informado en una rueda de prensa que el menor fue arrestado junto con su padre en la entrada de su vivienda tras regresar del preescolar. Stenvik ha indicado que los agentes han recorrido vecindarios, rodeado escuelas, seguido autobuses y detenido a estudiantes en distintos momentos del día, generando miedo y preocupación entre familias y docentes.

"La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados", ha señalado. Entre los detenidos también figuran un estudiante de secundaria de 17 años arrestado camino a la escuela, una estudiante de la misma edad detenida junto con su madre la semana pasada y una alumna de 10 años arrestada mientras caminaba a la escuela con su madre hace dos semanas.