Un agente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarla

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha disparado contra una persona hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis durante un intento de arresto, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que el agente de ICE ha accionado su arma porque la persona, quien supuestamente es un inmigrante indocumentado, se ha resistido al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho ha sucedido en el centro de Mineápolis, misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renée Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

Incidente justificado por el Gobierno El nuevo incidente que involucra a un agente federal ha sido justificado por la Administración Trump diciendo que la persona implicada habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, junto a otro grupo de personas, y que el oficial disparó "para defenderse". De acuerdo con reportes de la televisión local, la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana, pero este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades. La escena del ataque se encuentra llena de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo y decenas de agentes federales intentan acordonar el área.