Trump defiende a los agentes del ICE y respalda que la fallecida Renee Good fue "muy ruda"
- Afirma que el ICE hace un gran trabajo "deteniendo a miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades"
- El estado de Minnesota demanda a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha defendido este martes la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y ha acusado a Renee Good, mujer que murió la semana pasada durante un operativo en Mineápolis, de haber sido "muy ruda".
Durante una entrevista con la cadena CBS NEWS, Trump ha indicado que seguramente Good fue una buena persona, pero que durante su encuentro con el ICE, el pasado 7 de enero, actuó de una forma "muy ruda". La declaración del presidente estadounidense ha llegado en respuesta a una pregunta del entrevistador, quien ha cuestionado qué le diría al padre de Good, tras el operativo que terminó con la vida de su hija.
Además, el republicano ha concluido la intervención sobre el tema diciendo que los integrantes del ICE están haciendo un gran trabajo "deteniendo a miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades".
Demanda contra Trump
Al inicio de la semana, el estado de Minnesota demandó a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good, en una querella que advierte que "miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales".
El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente del ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero, y pide que se detengan las operaciones del Servicio de Inmigración en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.
Este martes, un sondeo realizado por YouGov y The Economist ha mostrado que el 46% de los estadounidenses apoya abolir al ICE, después de la muerte de Good, en una encuesta que ha recogido la respuesta de 1.602 personas por medio de entrevistas virtuales los tres días posteriores a la muerte de la mujer.