Trump defiende a los agentes del ICE y respalda que la fallecida Renee Good fue "muy ruda"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha defendido este martes la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y ha acusado a Renee Good, mujer que murió la semana pasada durante un operativo en Mineápolis, de haber sido "muy ruda".

Durante una entrevista con la cadena CBS NEWS, Trump ha indicado que seguramente Good fue una buena persona, pero que durante su encuentro con el ICE, el pasado 7 de enero, actuó de una forma "muy ruda". La declaración del presidente estadounidense ha llegado en respuesta a una pregunta del entrevistador, quien ha cuestionado qué le diría al padre de Good, tras el operativo que terminó con la vida de su hija.

Además, el republicano ha concluido la intervención sobre el tema diciendo que los integrantes del ICE están haciendo un gran trabajo "deteniendo a miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades".