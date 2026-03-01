Alba Flores, tras ganar el Goya por 'Flores para Antonio': "Siento que es un premio para mi padre"
- La artista ha recogido el premio junto a la cantante Sílvia Pérez Cruz
- El backstage más gamberro de los Premios Goya con Inés Hernand, Marina Rivers y Núria Marín
Los Premios Goya 2026 serán especialmente recordados por Alba Flores. La artista ha conseguido que su canción Flores para Antonio, que da nombre al documental sobre su padre, se alce con el Goya a Mejor canción original. El premio lo ha recogido junto a la cantante Sílvia Pérez Cruz.
"No sé si sé hablar ahora mismo", confiesa la actriz ante los micrófonos de Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers. La madrileña se ha sentido sobrecogida tras conseguir el 'cabezón' con una película que implica tantas cosas para ella. "Es muy significativo. Está cargado de un significado muy profundo porque hacer una canción a mi padre era algo que soñaba, deseaba poder hacer pero no me sentía capaz, y gracias a haber hecho una película y también conocer a Silvia Pérez Cruz, también os digo, lo he podido hacer", explica Flores.
En el backstage, la artista se ha mostrado muy agradecida a la Academia de Cine por ofrecerle este regalo. "Los académicos creo que han dado este premio como público más que como académicos, y es muy bonito porque me siento muy acompañada. Siento que es algo que estamos haciendo en colectivo", afirma. La emoción, eso sí, no ha deslucido su maquillaje en ningún momento.
Un premio compartido con mucho trabajo detrás
"Es que es muy bestia lo que acaba de pasar", comenta conmovida Sílvia Pérez Cruz. "[La canción] simboliza muchas cosas. Hay todo un homenaje a un padre y a una hija, encontrando toda una herida. Hay mucho trabajo hecho", declara la catalana, que explica los esfuerzos que han realizado ambas para conseguir esa canción. "Además, una búsqueda de una voz que estaba apagada. Le quiero dar las gracias por confiar en mí. Buscar esa voz, hacer una canción, escribir sobre una niña pequeña con la niña adulta con el padre que también suena ahí. Es que son tantos homenajes", comenta Pérez Cruz.
La importancia del momento ha impedido a Alba Flores interpretar la canción, pero no ha dejado de tener presente a su padre en todo momento. "No quiero dejar de decir que de alguna manera siento que es un Goya para mi padre. Es tan bonito llevarle un premio tantos años después. [...] Es una belleza de premio, la verdad", resume la artista.
El documental ha sido un proyecto que ha durado dos años y medio, pero el proceso para crear la canción empezó mucho antes. "Ya estábamos buscando cómo hacer para cantar antes incluso que la película. Y Sílvia... Tengo una suerte. Qué suerte es tener una amiga que sepa de algo mucho y que te ayuda. Eso es muy fuerte", confiesa Alba Flores.
La artista no quería que el trabajo se lo quedasen solo ellas, sino que la idea es que fuese compartido. "Como esto es tan autorreferencial todo, era muy importante para mí hacer algo con la película y la canción para compartirla, ¿sabes? No me quería sentir sola yo viviendo mi movida. Quería poder abrazar a otras personas que les pasase algo parecido a mí. Que fuese algo que invitase a todo el mundo a sentir un poco como suyo", resume Alba Flores.