Alba Flores culmina su catarsis personal y familiar cantando por primera vez en directo en La Revuelta: "Es el último paso"

Llegó el día. Alba Flores ha conseguido, por fin, dar el último paso en un largo proceso de sanación y lo ha hecho, en exclusiva, sobre el escenario de La Revuelta. La actriz se ha estrenado como cantante interpretando por primera vez en público y en directo la canción “Flores para Antonio”, nominada al premio Goya, que da nombre al documental sobre su padre dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina. “Tengo nervios, necesitaba mentalizarme, pero me dais confi”, confesaba la artista, acompañada por su primo, el guitarrista Guillermo Furiase.

“Estoy la hostia de contenta, hemos tenido 100.000 espectadores en el cine, mucho para un documental”, celebraba Alba Flores sobre la película, nominada también al Goya a Mejor documental, por lo que ha aprovechado para frotarse con la directora Isabel Coixet a modo de talismán. En él, Alba se enfrenta al complicado desafío de conocer verdaderamente a su padre Antonio Flores, leyenda de la música española, fallecido cuando ella tenía solo 8 años. “Nuestra generación no vivió muchas de las cosas que salen ahí”, comentaba su primo Guillermo sobre una experiencia que define como una “terapia familiar” que les hizo estar “desde el primer minuto, a lágrima viva”.