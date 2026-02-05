Alba Flores culmina su catarsis personal y familiar cantando por primera vez en directo en La Revuelta: "Es el último paso"
- La actriz nunca había cantado una canción en público y se estrena en La Revuelta con "Flores para Antonio"
- Isabel Coixet pone a prueba la coraza emocional de Broncano: “Eres un tío listo, pero te hace falta llorar”
Llegó el día. Alba Flores ha conseguido, por fin, dar el último paso en un largo proceso de sanación y lo ha hecho, en exclusiva, sobre el escenario de La Revuelta. La actriz se ha estrenado como cantante interpretando por primera vez en público y en directo la canción “Flores para Antonio”, nominada al premio Goya, que da nombre al documental sobre su padre dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina. “Tengo nervios, necesitaba mentalizarme, pero me dais confi”, confesaba la artista, acompañada por su primo, el guitarrista Guillermo Furiase.
“Estoy la hostia de contenta, hemos tenido 100.000 espectadores en el cine, mucho para un documental”, celebraba Alba Flores sobre la película, nominada también al Goya a Mejor documental, por lo que ha aprovechado para frotarse con la directora Isabel Coixet a modo de talismán. En él, Alba se enfrenta al complicado desafío de conocer verdaderamente a su padre Antonio Flores, leyenda de la música española, fallecido cuando ella tenía solo 8 años. “Nuestra generación no vivió muchas de las cosas que salen ahí”, comentaba su primo Guillermo sobre una experiencia que define como una “terapia familiar” que les hizo estar “desde el primer minuto, a lágrima viva”.
Alba Flores se estrena como cantante en La Revuelta
“Nunca jamás he cantado una canción que haya hecho yo”, apuntaba una Alba Flores visiblemente nerviosa en su conversación previa con Broncano. Y más aun teniendo en cuenta que se ha estrenado por todo lo alto, con una canción compuesta para su padre, el difunto Antonio Flores, “a partir de un trocito que cantaba con mi padre y otro que me inventé yo con siete años”, y que ha terminado de componer, ya de adulta, con la ayuda de Silvia Pérez Cruz. El proceso ha sido “liberador”, según sus propias palabras, la canción ha sido nominada a Mejor canción original en los Premios Goya 2026, y todo culminaba en La Revuelta con “el último paso, soltarlo todo”. Para ello necesitaba a su lado a “alguien que entendiera el sonido familiar” y que compartiera la manera en la que les atraviesa la música: su primo Guillermo Furiase, con la guitarra de su padre. Y ha sido precisamente él quien ha protagonizado el momento cómico de la charla, ya que su madre, Lolita Flores, dijo de él que era “más guapo” que el actor turco Can Yaman: “La que me ha caído, qué vergüenza… ¡eso es amor de madre, otra cosa no puede ser!”, bromeaba el guitarrista, segundos antes de que se produjera la emotiva actuación.