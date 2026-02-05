La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 5 de febrero con Isabel Coixet y Alba Flores como invitadas
- La Revuelta, de lunes a jueves en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con David Uclés y Arturo Valls
La Revuelta despide la semana con dos invitadas de gran relevancia en el universo cultural de nuestro país: la directora y guionista Isabel Coixet, que presenta la película Tres adioses, participada por RTVE, y la actriz, directora y productora Alba Flores, que vuelve al programa con el documental Flores para Antonio, sobre la figura de su padre, Antonio Flores, para quien compuso e interpretó su primera canción. Puedes disfrutar de La Revuelta con David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver bajo demanda y de forma gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.
Isabel Coixet, una “maga imprevisible”
Así ha definido a la cineasta catalana Alba Rohrwacher, la actriz italiana que protagoniza la nueva película de Isabel Coixet, Tres adioses, junto al actor también italiano Elio Germano. La cinta, participada por RTVE, se estrena este viernes 6 de febrero y cuenta cómo se enfrentan Marta y Antonio a sus respectivas vidas tras su separación, basada en el libro póstumo de la escritora y activista Michela Murgia titulado Tre ciotole (Tres cuencos).
Alba Flores cumple su promesa
La actriz e hija de Antonio Flores explicó en su última visita a La Revuelta, hace apenas tres meses, que había “desbloqueado” su faceta musical gracias al proceso de creación del documental Flores para Antonio, con el que había transitado un camino de “dolor y duelo” hacia “un lugar luminoso y de sanación”. Y una parte de ese proceso fue terminar de dar forma e interpretar la canción que empezó a componerle a su padre siendo apenas una niña y que da nombre a la película. En su conversación con Broncano, Alba Flores prometió volver algún día para interpretar en directo su música y, por fin, ha llegado el momento. ¡No te lo pierdas!