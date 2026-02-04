La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 4 de febrero, con David Uclés y Arturo Valls como invitados
- El escritor ganador del Premio Nadal y el presentador de That's my jam visitan hoy La Revuelta
Tras una jornada de descanso con motivo del Albacete – FC Barcelona de la Copa del Rey de fútbol, La Revuelta regresa hoy miércoles 4 de febrero en su horario habitual, en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play, con el actor y presentador Arturo Valls y el escritor David Uclés como invitados de David Broncano.
Además, recuerda que puedes volver a ver todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos, bajo demanda y de forma completamente gratuita, en la plataforma de RTVE Play.
Arturo Valls, el showman definitivo
La de hoy es ya la tercera visita de Arturo Valls a La Revuelta, pero nunca son suficientes con el completísimo showman valenciano. Auto-apodado como Jimmy Fallas, la versión levantina del icónico presentador estadounidense, Valls sacó a relucir su faceta más musical marcándose un “Amaiazo” cuando visitó a Broncano a finales de la primera temporada para presentar el concurso That’s my jam: que el ritmo no pare, de RTVE.
Unos meses antes, el actor, presentador, cómico y productor había hecho un fugaz acto de presencia en La Revuelta, anunciando su candidatura a los premios Goya 2025, además del formato de baile que estaba a punto de presentar en RTVE. Y, por supuesto, David Broncano no iba a dejar escapar la ocasión de hacerle Las preguntas clásicas, a las que Arturo Valls respondió con una misma cifra aplicable al dinero y las relaciones sexuales.
David Uclés se estrena en La Revuelta
Por su parte, el escritor jienense David Uclés pasará por primera vez por el programa de David Broncano tras haber ganado el Premio Nadal con la novela La ciudad de las luces muertas, publicada esta misma semana, y tras haber cosechado un éxito rotundo con el superventas La península de las casas vacías. Más allá de lo literario, en las últimas semanas ha sido noticia por su renuncia a participar en unas jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por el también escritor Arturo Pérez Reverte. De todo ello hablará con su paisano en La Revuelta.