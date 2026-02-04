La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 4 de febrero, con David Uclés y Arturo Valls como invitados

Tras una jornada de descanso con motivo del Albacete – FC Barcelona de la Copa del Rey de fútbol, La Revuelta regresa hoy miércoles 4 de febrero en su horario habitual, en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play, con el actor y presentador Arturo Valls y el escritor David Uclés como invitados de David Broncano.

Además, recuerda que puedes volver a ver todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos, bajo demanda y de forma completamente gratuita, en la plataforma de RTVE Play. Y, si quieres conseguir entradas para ir como público a la grabación de La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, puedes encontrar el formulario de solicitud a través del siguiente enlace.

Arturo Valls, el showman definitivo La de hoy es ya la tercera visita de Arturo Valls a La Revuelta, pero nunca son suficientes con el completísimo showman valenciano. Auto-apodado como Jimmy Fallas, la versión levantina del icónico presentador estadounidense, Valls sacó a relucir su faceta más musical marcándose un “Amaiazo” cuando visitó a Broncano a finales de la primera temporada para presentar el concurso That’s my jam: que el ritmo no pare, de RTVE. Arturo Valls se marca un Amaia en su regreso a La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta) Unos meses antes, el actor, presentador, cómico y productor había hecho un fugaz acto de presencia en La Revuelta, anunciando su candidatura a los premios Goya 2025, además del formato de baile que estaba a punto de presentar en RTVE. Y, por supuesto, David Broncano no iba a dejar escapar la ocasión de hacerle Las preguntas clásicas, a las que Arturo Valls respondió con una misma cifra aplicable al dinero y las relaciones sexuales. 23.04 min La Revuelta | ¿Cuánto dinero tiene Arturo Valls?