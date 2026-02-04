Arturo Valls sube la apuesta de las fotos desnudo y propone un decreto ley para las preguntas clásicas de La Revuelta
- El actor y presentador valenciano replica la foto de Leiva con un nuevo giro y explica su lesión de espalda
- La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 4 de febrero, con David Uclés y Arturo Valls como invitados
Arturo Valls es uno de esos nombres que se vienen a la cabeza al intentar pensar en un showman total. Actor, cómico, presentador, productor y, si le dejan, incluso cantante ocasional. Y su entrada al escenario de La Revuelta, impulsándose a su salida del tobogán para poder lanzarse al suelo y posar, ya es pura comedia. Y ese sentido del humor ha quedado patente en su propuesta para David Broncano de instaurar un “decreto ley, y luego tú haces lo que te dé la gana, como Trump”. En su visita a La Revuelta, el valenciano presenta Rafaela y su loco mundo, la serie en la que participa como actor y productor, basada en un cómic de Aníbal Gómez.
El crossover definitivo: foto desnudo y caballo homosexual de las montañas
Leiva fue el primer invitado de la semana y no falló a su compromiso con La Revuelta, regalándole a David Broncano una nueva foto desnudo, esta vez junto a su madre. En aquel programa se escuchó también “Caballo homosexual de las montañas”, un tema que se viralizó como meme, pero cuya valía musical destacó el artista madrileño. Algo que sirvió de inspiración para que Arturo Valls propusiera un decreto ley (o, mejor dicho, decreto Leiva) que permita a los invitados convalidar Las preguntas clásicas por fotos sin ropa. En su caso, optó por fusionar ambas propuestas y posar desnudo junto a un caballo con la bandera del Orgullo, con una explicación de lo más hilarante y un final no menos espectacular.
¿Incineración o entierro?
Además de Las preguntas clásicas, existe un subgrupo de preguntas que David Broncano plantea con frecuencia a sus invitados, como sus posibles relaciones con primos o primas, cuál es su montaña favorita o si tienen preferencia por ser incinerados o enterrados tras fallecer. Esta última cuestión solo podía tener una respuesta por parte del auto-apodado Jimmy Fallas, la versión levantina del presentador estadounidense. “Incineración, como buen valenciano, y con un pasodoble”, contestaba Arturo Valls tras una breve reflexión. En el también habitual intercambio de regalos, el invitado entregó a Broncano un vinilo de una de sus artistas favoritas, Florence + the Machine, y el programa obsequió a Arturo Valls con dos sacos de leña de encina, sorprendentemente muy bien recibidos: “¡Me viene muy bien! Aunque la de naranjo es la mejor para la paella, le da un aroma mejor”. Al final, todo acaba en Valencia.
La lesión de espalda más surrealista
En varias ocasiones a lo largo de la entrevista, Arturo Valls se quejaba de un dolor de espalda a causa de una lesión que sufrió de la manera más absurda y surrealista posible. El presentador contaba que, recientemente, visitó un conocido espectáculo de hipnosis y fue uno de los elegidos para salir al escenario: “Empezó a proponerme cosas y no me lo creí, pero le seguí el rollo porque me supo mal”, detallaba entre risas. Hasta que el mentalista sacó dos sillas y le hizo tumbarse sobre los respaldos en tensión absoluta: “Aguanté el tirón y por eso estoy jodido. Cero hipnotizado, pero buen chaval”.