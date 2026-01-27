Broncano estalla ante el problema de la vivienda y da un golpe sobre la mesa: "Estamos escandalizados" | La Revuelta

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a gran parte de los españoles. Entre ellos, el cómico Yunez Chaib, que se encuentra en proceso de buscar piso con pocas expectativas de éxito. Una cuestión que ya se ha abordado en multitud de ocasiones en La Revuelta, y sobre la que David Broncano ha vuelto a incidir de manera contundente: “Hacemos bromas, pero estamos escandalizados y enfadados, y esperando que algún Gobierno, en algún momento, haga algo. En concreto, el de ahora, a ver si puede hacer algo al respecto”.

La Revuelta defiende el derecho a la vivienda

El cómico mallorquín Yunez Chaib suele dar pinceladas de crítica social en sus secciones y, en esta ocasión, se ha centrado en la problemática de la vivienda, mostrando varios ejemplos de precios abusivos y espacios mínimos. Y David Broncano ha concluido manifestando una vez más la reivindicación que tantas veces se ha hecho desde La Revuelta, ya desde los primeros meses de su andadura en RTVE, con la denuncia de las actrices Elisabet Casanovas e Irene Escolar, o la banda de punk Biznaga.

10.10 min La Revuelta | Yunez Chaib busca piso en Madrid

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián dejó clara su postura al respecto desde el sofá de La Revuelta: “Una familia, una casa” . Y el actor y director Daniel Guzmán dejó una denuncia cargada de ironía respecto a los precios disparados de los alquileres: “¡Ya tienes una casa! ¿Para qué quieres comer también?”. Pero no solo los invitados han expresado sus ideas, también los propios miembros del programa han marcado una clara línea sobre esta cuestión, con las secciones de Pablo Ibarburu y su inquilina Saray, o el dardo de Jorge Ponce a Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno respondiera a una petición de su hija: "Esto ya sin chiste, que no me tenga que morir yo para que mi hija pueda tener su propia casa”.