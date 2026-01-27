El tiempo de este martes 27 de enero: Un frente frío dejará lluvias generalizadas, nevadas, frío y viento

La borrasca Joseph sigue siendo la protagonista meteorológica este martes en el que un frente frío cruzará España con precipitaciones abundantes y generalizadas en todo el territorio peninsular, una bajada de la cota de nieve hasta los 500-900 metros, y las temperaturas descendiendo con rachas muy fuertes de viento.

Así, toda España, menos Canarias, tendrá este martes avisos por viento, nieve, deshielo, oleaje y lluvia, con aviso rojo (peligro extraordinario) en Pontevedra, donde se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que informa además de que la Península seguirá bajo la influencia de una intensa circulación atlántica con una borrasca sobre las islas británicas.

Este martes las precipitaciones serán abundantes en prácticamente el resto del territorio, con las mayores acumuladas en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes.

Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño a partir del paso del frente. Habrá nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente.