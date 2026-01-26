El tiempo de este lunes 26 de enero: la borrasca Ingrid dejará paso a Joseph, que afectará principalmente a Galicia

Un nuevo frente asociado a la borrasca atlántica denominada Joseph entrará este lunes por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones –excepto en la zona mediterránea y Baleares-.

Cuando todavía continúan notándose los efectos de Ingrid en el norte de España, llega una nueva borrasca de alto impacto que afectará principalmente a Galicia. En esta región se esperan, además de los mayores acumulados de precipitaciones, deshielo y tormentas ocasionales. También habrá precipitaciones persistentes en el oeste del sistema central.

La Xunta ha suspendido clases en 16 municipios con el aviso rojo activado por lluvias en el interior de Pontevedra y ha cancelado actividades exteriores en varios puntos de Ourense. La alerta naranja por temporales costeros continúa en todo el litoral gallego. Por lo tanto, se mantiene la suspensión de las actividades deportivas en el mar.

En el resto del país, la cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900 a 1.100 metros de altitud en el tercio norte y de 1.100 a 1.500 metros en el resto. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte. Habrá heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte.

También el norte sufrirá rachas de viento fuerte –sobre todo en el Cantábrico oriental-, pero también en los litorales de Alborán, Baleares y sierras de interior del arco mediterráneo.

En Canarias, predominarán los cielos poco nubosos y viento flojo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se darán en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán las temperaturas en descenso. Y mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y del Cantábrico.

