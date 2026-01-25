La Xunta activa la alerta roja por lluvia en el interior de la provincia de Pontevedra para este lunes y suspende las clases

Cuando todavía continúan notándose los efectos de Ingrid en el norte de España, este lunes llega una nueva borrasca de alto impacto, denominada Joseph, que dejará lluvias abundantes en buena parte de la península, con lo peor en Galicia.

Esta previsión ha llevado a la Xunta a activar la alerta roja por lluvia en el interior de la provincia de Pontevedra para este lunes, por precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 150 mm. en 12 horas, y ha suspendido las clases en los centros educativos y guarderías del interior de la misma.

Además, el Gobierno gallego ha activado la alerta naranja también por lluvia en el noroeste, sur y la zona del Miño de la provincia de Ourense.

El 112 ha advertido que, durante la activación de la alerta roja, es recomendable activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) o el Plan de Actuación Municipal (PAM) contra inundaciones, si existe.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta ha recomendado conducir con precaución y comprobar previamente el estado de las carreteras, no cruzar zonas inundadas ni susceptibles de inundarse, ni aparcar en las riberas de los ríos.

Debido a la alerta naranja por lluvia, también se han suspendido este lunes las actividades fuera de los centros educativos en tres zonas de la provincia de Ourense: Noroeste, Miño y Sur. Además, se han cancelado las actividades deportivas federadas y del programa Xogade que estaban previstas en el exterior en estas zonas.

La alerta naranja por temporales costeros continúa en todo el litoral gallego. Por lo tanto, se mantiene la suspensión de las actividades deportivas en el mar. El Gobierno gallego ha recordado la importancia de mantenerse alejado del litoral, es decir, diques, espigones y paseos marítimos.

Asimismo, ha recomendado extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar y revisar los cables y amarres de las embarcaciones.

ES-Alert para los veinte municipios costeros de Asturias Este domingo, en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en la costa cántabra, la de Guipúzcoa y Vizcaya las olas superan los diez metros, con viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esto ha hecho que en Asturias el Servicio de Emergencias del Principado enviara un mensaje ES-Alert para los veinte municipios costeros: "(...) Se espera gran oleaje, ALÉJESE de lugares próximos a la costa y respete la señalización de seguridad. En caso de emergencia llame al 1-1-2". Igualmente, la Aemet ha recordado que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas. ““ Los fenómenos costeros, al igual que el viento y la nieve, han sido protagonistas de la jornada. Esto ha hecho que 16 comunidades autónomas aparezcan señaladas —con distinto riesgo— en el mapa de avisos de la Aemet, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. El aviso rojo en Asturias y Cantabria está activo desde las 12:00 horas, en el País Vasco a las 15:00 horas y en Galicia se estableció por la mañana. El tiempo de este domingo 25 de enero: temporal marítimo en el Cantábrico y nevadas en los Pirineos Aparte del litoral cantábrico, hay avisos, pero en naranja (peligro importante), en puntos de Andalucía (poniente y Almería capital, levante almeriense y costa granadina); aquí se esperan olas de entre tres y cinco metros. Puntos de Málaga y Cádiz lo están en aviso amarillo.