La borrasca Ingrid cubre de Blanco media España: las mejores imágenes
- El temporal deja nevadas desde cotas muy bajas en la mitad norte de España, copiosas también en zonas del centro
La borrasca Ingrid está dejando nevadas desde cotas muy bajas en la mitad norte de España, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento.
A Mezquita, Ourense
MeteoGalicia ha activado el aviso naranja en toda la provincia de Ourense, vigente hasta la madrugada del sábado, ante la previsión de nevadas generalizadas que podrían descender por debajo de los 300 metros.
Pedrazales de Sanabria, Zamora
El municipio de Pedrazales de Sanabria cubierto por un manto de nieve. Ingrid ha afectado especialmente a Castilla y León, con un millar alumnos que se han quedado sin clase en la provincia de León, más de 1.100 camiones embolsados en esa provincia y en la de Zamora y una docena de tramos de carreteras por las que no se puede circular sin cadenas.
Autovía A6 en Lugo
Además de la nieve, hay alerta roja por temporal costero en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra y avisos por lluvia y fuerte viento. La estación de Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira, ha registrado una racha de 163,5 km/h, según Meteogalicia, y la estación de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), de 154,4 km/h.
Montederramo, Ourense
Nevada caída en Montederramo, en Ourense. La Xunta ha suspendido las clases y la circulación de camiones en gran parte de la provincia por la borrasca. En total, la mitad de los ayuntamientos gallegos están afectados por esta borrasca.
O Cebreiro, Lugo
Una persona pasea a su perreo en O Cebreiro, Lugo, cubierto por un manto de nieve. El 112 Galicia ha indicado que crecen los avisos relacionados con la nieve.