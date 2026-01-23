La borrasca Ingrid cubre de Blanco media España: las mejores imágenes

La borrasca Ingrid está dejando nevadas desde cotas muy bajas en la mitad norte de España, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento.

A Mezquita, Ourense Nieve en A Mezquita (Ourense). EFE/Brais Lorenzo MeteoGalicia ha activado el aviso naranja en toda la provincia de Ourense, vigente hasta la madrugada del sábado, ante la previsión de nevadas generalizadas que podrían descender por debajo de los 300 metros.

Pedrazales de Sanabria, Zamora Pedrazales de Sanabria (Zamora). EFE El municipio de Pedrazales de Sanabria cubierto por un manto de nieve. Ingrid ha afectado especialmente a Castilla y León, con un millar alumnos que se han quedado sin clase en la provincia de León, más de 1.100 camiones embolsados en esa provincia y en la de Zamora y una docena de tramos de carreteras por las que no se puede circular sin cadenas.

Autovía A6 en Lugo Autovía A6 en Lugo. EFE/Eliseo Trigo Además de la nieve, hay alerta roja por temporal costero en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra y avisos por lluvia y fuerte viento. La estación de Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira, ha registrado una racha de 163,5 km/h, según Meteogalicia, y la estación de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), de 154,4 km/h.

Montederramo, Ourense Montederramo, en Ourense. Rosa Veiga Rosa Veiga/Europa Press Nevada caída en Montederramo, en Ourense. La Xunta ha suspendido las clases y la circulación de camiones en gran parte de la provincia por la borrasca. En total, la mitad de los ayuntamientos gallegos están afectados por esta borrasca.