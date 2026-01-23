El tiempo de este viernes 23 de enero: llega un nuevo temporal con nieve, lluvia, viento y olas de 9 metros en Galicia

La llegada de la borrasca Ingrid a España dejará un importante temporal atlántico sobre todo en la costa gallega, donde se ha activado para este viernes la alerta roja por olas de hasta 9 metros, que además provocará lluvias y nevadas en cotas bajas, que podrán afectar a paseos marítimos y vías de comunicación del noroeste peninsular.

Los días álgidos del episodio serán el viernes 23 y el sábado 24, coincidiendo con el momento de máximo acercamiento de Ingrid y la previsión de un gran empeoramiento del estado del mar durante la primera mitad del viernes en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico.

El temporal dejará este viernes olas de 8 a 9 metros en litorales como el de Pontevedra y A Coruña, con vientos marinos en esta última de hasta 100 kilómetros por hora (fuerza 10).

Avisos por nieve, lluvia, viento y/o temporal marítimo Más de una docena de comunidades autónomas están este viernes en aviso por nieve, lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco se encuentran en nivel naranja (peligro importante) por mala mar, con olas hoy de hasta 8 metros en la comunidad gallega, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca Ingrid, nombrada por el servicio meteorológico portugués, se profundizará rápidamente al noroeste de Galicia y en combinación con el anticiclón en el entorno de Azores hará que se establezca un intenso flujo del noroeste, arrastrando una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado de este temporal atlántico en el tercio norte peninsular que durará hasta el domingo. Lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta norte. No se descartan durante estos días espesores de nieve de 5 centímetros en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una masa de aire polar hará descender la cota de nieve este viernes 23 de enero. EL TIEMPO TVE

Descenso de la cota de nieve Una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.500 metros al de los 1.000 metros en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia, según las previsiones de Aemet. Con ello, es probable que las nevadas afecten a zonas de montaña del norte y además a territorios como Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico. También podrían darse en otras montañas del tercio oriental peninsular sin descartar zonas de la meseta sur. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península, de forma más acusada en el cuadrante noroeste y dándose las mínimas al final del día. Según las predicciones de la Aemet, no será hasta el domingo cuando la masa polar comience a retirarse, con nevadas que cada vez serían menos significativas y en cotas algo más altas, dándose por finalizado el episodio al final de la jornada. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península ibérica. EL TIEMPO TVE