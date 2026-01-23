La borrasca Ingrid afecta a más de 60 carreteras y obliga a restringir el paso de camiones en varias autovías del norte

El temporal de nieve que azota este viernes a España afecta a más de 60 carreteras, algunas de ellas de la red principal, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El paso de la borrasca Ingrid ha obligado también a la Xunta de Galicia a suspender las clases en centros educativos y escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, y otros puntos del sur y centro de Lugo y el interior de Pontevedra.

Entre las carreteras afectadas, se encuentran cerradas al tráfico la A-395 y la A-4025 en Granada, Sierra Nevada. Las otras restricciones más relevantes incluyen que en la A-6 en León se ha limitado temporalmente la velocidad a 60 kilómetros por hora en varios puntos, al tiempo que se ha restringido el paso a vehículos pesados, algo que ocurre en dicha autovía ya en Lugo. Las mismas medidas se han aplicado en distintos puntos de la A-52 en Zamora y Ourense.

Por su parte, en Huesca, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en tramos de la A-136 y A-139, en ambos sentidos, cerca de la frontera. Allí también se ha limitado la velocidad a 30 kilómetros por hora y se ha restringido la vía para autobuses y camiones.

Los supermercados ven "desproporcionada" la restricción a camiones La patronal de los supermercados ha tachado de "desproporcionada y precipitada" esta decisión de prohibir la circulación de camiones en algunas carreteras, sobre todo en el Norte y el Noroeste, lo que reduce los productos que pueden vender sus establecimientos. No obstante, también han llamado a la calma diciendo que pueden garantizar el abastecimiento y han pedido a los ciudadanos que eviten situaciones "innecesarias" de acopio de alimentos. "Establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha señalado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) en su comunicado sobre las medidas preventivas, que aseguran que han generado ya un "grandísimo problema" para los negocios que la integran, entre los que se encuentran Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz. Así, la patronal sectorial ha afirmado que tratan de "concienciar" a las autoridades para que, en la "medida de lo posible", se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se "dé prioridad" a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana.