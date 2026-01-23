Rodalies restablece el servicio tres días después del accidente en Gelida, Barcelona

Rodalies ha restablecido el total del servicio, que llevaba tres días suspendido, desde el accidente mortal de Gelida (Barcelona), una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad. Ya el jueves por la noche había puesto en marcha la línea R2 norte. Así lo ha anunciado Rodalies Catalunya en X: "Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Cercanías de Cataluña".

En el tramo de la R2, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, técnicos de Renfe, Adif y los propios maquinistas hicieron el jueves "una exploración exhaustiva del recorrido y se ha acreditado que está todo bien". En declaraciones a los medios desde la estación de Sants, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, detalló que el primer tren de Rodalies que iba a reanudar el servicio saldría hacia las once de la noche y se puso en marcha con solo dos servicios.

El resto de líneas van a volver de forma progresiva, una vez se garantice que son plenamente seguras, y se trabaja con la previsión de que el conjunto de la red de Rodalies funcione este viernes en su totalidad. "Todos los equipos trabajarán toda la noche para arrancar el servicio con la mayor normalidad posible", afirmaba Carmona.