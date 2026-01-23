Rodalies restablece el servicio tres días después del accidente en Gelida, Barcelona
- Se abre tras el acuerdo para que se retomase el servicio una vez hubieran concluido unas inspecciones extraordinarias
- El tramo de la R2, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, se restableció el jueves por la noche
Rodalies ha restablecido el total del servicio, que llevaba tres días suspendido, desde el accidente mortal de Gelida (Barcelona), una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad. Ya el jueves por la noche había puesto en marcha la línea R2 norte. Así lo ha anunciado Rodalies Catalunya en X: "Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Cercanías de Cataluña".
En el tramo de la R2, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, técnicos de Renfe, Adif y los propios maquinistas hicieron el jueves "una exploración exhaustiva del recorrido y se ha acreditado que está todo bien". En declaraciones a los medios desde la estación de Sants, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, detalló que el primer tren de Rodalies que iba a reanudar el servicio saldría hacia las once de la noche y se puso en marcha con solo dos servicios.
El resto de líneas van a volver de forma progresiva, una vez se garantice que son plenamente seguras, y se trabaja con la previsión de que el conjunto de la red de Rodalies funcione este viernes en su totalidad. "Todos los equipos trabajarán toda la noche para arrancar el servicio con la mayor normalidad posible", afirmaba Carmona.
Servicio interrumpido
El servicio de Rodalies se encontraba interrumpido desde la noche del pasado martes, después de que un tren de la línea R4 chocara contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias en Gelida. En este accidente murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración.
El servicio se tendría que haber reanudado este jueves, pero no fue posible: los más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña acudieron a sus puestos de trabajo, pero se negaron a conducir los trenes alegando que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, por temor a nuevos accidentes después del siniestro de Córdoba y el de Gelida (Barcelona), los pasados días 18 y 20, respectivamente.
Las 400.000 personas que utilizan cada día Rodalies, se encontraron el jueves por la mañana con que los trenes no circulaban, pese a que la noche anterior la Generalitat anunció que el servicio se retomaría de manera gradual desde primera hora tras las revisiones realizadas por Adif para garantizar la seguridad de la infraestructura.
Ante esta situación, la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un acuerdo para que se retomase el servicio de Rodalies una vez hubieran terminado unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad.