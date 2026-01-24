Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: El presidente de Adif dimitirá si la investigación concluye que es responsable por "acción u omisión"
- Los muertos en el accidente de tren en la localidad cordobesa ascienden a 45
Siguen los trabajos para retirar los trenes implicados en el accidente en Adamuz, Córdoba, deja ya 45 muertos y 123 heridos, mientras continúa la investigación. El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta como hipótesis más probable de la tragedia una rotura de la vía, que sería precedente al paso por esa zona del tren Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid y que terminaría descarrilando en su parte trasera.
Cataluña analiza también la seguridad de las vías tras el accidente del martes por la noche en Gelida, en el que perdió la vida un maquinista y 37 personas resultaron heridas. El servicio de Rodalies se reanudó de forma parcial este jueves, tras el acuerdo alcanzado entre los maquinistas y el Govern, y este viernes ya opera sin restricciones, aunque con retrasos en algunas líneas.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
-
0:01
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.