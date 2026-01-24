El servicio de Rodalies queda suspendido en Cataluña hasta que se pueda garantizar la seguridad

Renfe y Adif han suspendido este sábado el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad.

La decisión llega tras la reunión que han mantenido representantes de la Generalitat con Renfe y Adif ante los múltiples incidentes que se están produciendo.

Así lo ha anunciado previamente la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Silvia Paneque. "En estos momentos no se pueden dar las garantías de seguridad en toda la red", ha admitido. Además, ha pedido la gratuidad del servicio mientras éste no funcion correctamente.

La consellera ha admitido que la recuperación en Rodalies se ha visto afectada por un nuevo incidente este sábado relativo a un desprendimiento de rocas en las vías de la R1, que ha obligado a cortar la circulación.

"No se puede pedir a los ciudadanos que paguen por un servicio que no puede operar en condiciones", ha dicho por su parte el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que ha admitido que "vienen unas horas complicadas" en las que Adif y Renfe están haciendo "toda la movilización de servicios necesarios" para recuperar el servicio.

