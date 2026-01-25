Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: el servicio en Rodalies sigue suspendido
- Se cumple una semana del trágico accidente en Adamuz que dejó 45 fallecidos
Este domingo, se cumple una semana del trágico accidente en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. Un accidente cuya principal hipótesis se centra en la rotura del carril de una vía y por el que siguen hospitalizadas una veintena de personas.
El sistema ferroviario español vive uno de sus momentos más críticos tras este y otro accidente mortal el pasado lunes en Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista tras caerse un muro a causa del temporal. En Cataluña, el servicio de Rodalies lleva suspendido desde este sábado, a petición de la Generalitat, tras seguir acumulando incidencias en el servicio y ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad del mismo.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
-
0:01
Suspendido el servicio de Rodalies en Cataluña hoy domingo.
Rodalies no operará hoy domingo. Ayer sábado se produjo una nueva jornada de caos ferroviario, en la que se registró un nuevo desprendimiento de tierras en un punto de la línea R4, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell en la provincia de Barcelona, sin que hubierabido heridos.
Ha sido la tercera vez en esta semana que el gestor Adif y la compañía Renfe han suspendido el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, de manera "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros.
-
0:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.