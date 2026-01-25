Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: el servicio en Rodalies sigue suspendido

Este domingo, se cumple una semana del trágico accidente en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. Un accidente cuya principal hipótesis se centra en la rotura del carril de una vía y por el que siguen hospitalizadas una veintena de personas.

El sistema ferroviario español vive uno de sus momentos más críticos tras este y otro accidente mortal el pasado lunes en Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista tras caerse un muro a causa del temporal. En Cataluña, el servicio de Rodalies lleva suspendido desde este sábado, a petición de la Generalitat, tras seguir acumulando incidencias en el servicio y ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad del mismo.