Adamuz recuerda "con el corazón herido" a las 45 víctimas del accidente ferroviario en una misa funeral

El pueblo cordobés de Adamuz ha despedido una semana después a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario que le ha situado tristemente en el mapa. Desde la Caseta Municipal de la localidad, que se convirtió en el primer refugio de los heridos siete días antes, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado una misa funeral que ha reunido a 700 personas y representantes de distintos ámbitos de la provincia, así como a varios de los voluntarios que colaboraron la trágica noche.

Durante más de una hora se ha recordado a las víctimas y se ha arropado a sus seres queridos y a los 126 heridos, 22 de ellos todavía hospitalizados.

La Caseta Municipal de Adamuz,Córdoba, acoge la celebración de la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas a causa del accidente ferroviario Guillermo Morales Guillermo Morales / Europa Press

El obispo ha asegurado que los españoles "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de la dirección de lo trágico" y ha considerado que "necesitamos fe y esperanza para levantarnos".

La ceremonia ha estado presidida por la imagen de la Virgen de Sol, patrona de Adamuz, con un crespón negro y junto a 45 velas por cada uno de los fallecidos. El acto ha comenzado con la intervención del alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien ha reconocido que se encuentran con "el corazón herido" después de la tragedia que han vivido en el municipio.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, participa en a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz Guillermo Morales Guillermo Morales / Europa Press

El obispo de Córdoba, acompañado por una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés en Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, Demetrio Fernández, ha recalcado que el accidente ferroviario ha dejado a "toda España sumida en la tristeza". Ha recordado esa noche "oscura y trágica" en la que varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. "Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad".

Durante la purificación y santificación del altar con el incienso, ha sido interpretado una versión del Ave María, en uno de los momentos más emocionantes del acto, donde no ha sido posible retener las lágrimas.

“#Canal24Horas | Distintos voluntarios que participaron en el rescate de los heridos participan en esta misa funeral en Adamuzhttps://t.co/HGkCjsKOnT pic.twitter.com/aENJLUi1H4“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 25, 2026

En la misa funeral también ha habido espacio para los servicios de emergencias que socorrieron a las víctimas y para los voluntarios durante las lecturas de la Biblia.

Entre ellos ha estado Julio, el menor de 16 años, que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente, ha recordado que lo único que querían esa noche era ayudar: "Se nos olvidó todo lo demás".

El joven voluntario Julio Rodríguez, que ayudó a muchos pasajeros del accidente ferroviario de Adamuz, participa en a la misa funeral Guillermo Morales Guillermo Morales / Europa Press

"Todos nos hemos implicado" El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; y los consejeros de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han asistido a la ceremonia, así como el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y de otros pueblos de la provincia. Han lamentado la pérdida de las víctimas y han destacado el apoyo e implicación por parte de toda Andalucía hacia los afectados por el siniestro: "Ha sido un sufrimiento continuo; todos nos hemos implicado de una forma directa con ellos", ha expresado Aguirre. Tampoco han faltado los representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y policías locales de los distintos municipios que han participado en el operativo desplegado durante toda la semana en la zona del siniestro. Tras la celebración eucarística, el obispo y el alcalde de Adamuz han depositado una corona en la zona cero del accidente.