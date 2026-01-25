José y Julio, la respuesta solidaria de Adamuz y los servicios de emergencias, entre las buenas noticias de la semana

Buen domingo y muchas felicidades en el último domingo del primer mes de 2026. Hoy el mundo celebra el Día del Café Irlandés que, para desayunar, igual es mucho. Aunque el whisky no viene nada mal al recordar que también es el Día Mundial contra la Lepra y el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Este domingo los católicos celebran la Conversión de San Pablo, el que se cayó de un caballo que no sale por ningún lado en la Biblia.

En el apartado de efemérides aprovechamos para recordar que tal día como hoy, pero de 1924, se inauguraban en Chamonix ―Alpes franceses― los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Son cada cuatro años. Este 2026 toca y serán en Milano Cortina (norte de Italia). Los podrás seguir en RTVE del 6 al 22 de febrero. Pero ya puedes ir calentando con los deportes sobre hielo y nieve en esta web especial que han preparado los compañeros de Deportes.

Esta semana también hemos celebrado los 40 años de España en la Unión Europea. Nuestro compañero Juanma Hernández ha escrito un artículo recordando los éxitos, fracasos y retos pendientes. Dos datos para que te animes a leerlo: España ha recibido más de 200.000 millones de euros de la UE desde su adhesión y nuestro PIB se ha multiplicado por siete en cuatro décadas.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 66,2% Y hablando de datos y de leer, el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025 dice que el porcentaje de españoles que leen en su tiempo libre es ya del 66,2%. La lectura sigue al alza especialmente entre las mujeres (72,3%) y los jóvenes de 14 a 24 años (76,9%). El ascenso es lento pero constante desde hace un decenio.

La semana ha estado marcada por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en el que murieron 45 de las 500 personas que viajaban en los dos trenes siniestrados: 184 en el Alvia Madrid-Huelva y 326 en el Iryo Málaga-Madrid.

Julio y José, héroes de 16 años en Adamuz Julio y José venían de pescar cuando vieron un coche de la policía con las sirenas puestas. Le pidieron a la madre de Julio que lo siguiera. Fueron los primeros en llegar al accidente y no lo dudaron. Empezaron a socorrer a los heridos. Entre las personas a las que pudieron ayudar había un niño de 10 años. La historia es sobrecogedora, de las que devuelven la esperanza y la fe en el ser humano. Así lo contaba en nuestra web Silvia Quílez. Julio, el héroe de 16 años de Adamuz: "Mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar a las víctimas" Silvia Quílez Iglesias

La solidaridad de un pueblo cordobés En RTVE Noticias queríamos contarte desde el terreno lo que estaba pasando. Nuestro compañero Álvaro Caballero llegó a Adamuz y nos contó cómo no era la primera vez que este pueblo tranquilo hacía una demostración de solidaridad para responder al dolor que provoca una tragedia desde la generosidad y el sacrificio. Se volcaron en tiempo récord para ayudar a los afectados por el accidente. Un ejemplo admirable de solidaridad. Adamuz, un pueblo tranquilo que vuelve a demostrar su solidaridad: "Ni lo pensamos con la dana y ahora tampoco" Álvaro Caballero

Farmacéuticos en guardia Varios trabajadores de una de las farmacias del pueblo llevaron material sanitario de primeros auxilios al hospital de campaña que se montó en el polideportivo. Además, protagonizaron una historia con final feliz cuando una de las farmacéuticas logró localizar a la hermana de un amigo suyo que la contactó desde Canarias. La chica había resultado herida y trasladada al hospital "grave, pero viva". 04.47 min Farmacéuticos de Adamuz llevaron material sanitario al hospital de campaña

Cuidar a los que nos cuidan Capítulo de reconocimiento especial merecen los profesionales de emergencias que han vuelto a demostrar lo importante que son los servicios públicos. Sanitarios, policías, bomberos, guardias civiles, personal de protección civil… han salvado muchas vidas poniendo en riesgo las suyas. Para cuidar a los que nos cuidan, el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía anunciaron la puesta en marcha de centros dedicados a reforzar la atención psicológica de los equipos de rescate para afrontar el trauma vicario, el dolor por el sufrimiento ajeno con el que lidian en tragedias y catástrofes. Sanidad refuerza la atención psicológica de los equipos de rescate frente al trauma vicario para "cuidar a los que cuidan" Santiago Riesco Pérez

Encuentran al perro Boro Una de las últimas buenas noticias relacionadas con el accidente ferroviario fue el hallazgo del perro Boro localizado por los bomberos. Boro viajaba junto a su dueña, Raquel García Aranda, a bordo de uno de los trenes siniestrados. El llamamiento para tratar de dar con él en los días posteriores a la tragedia movilizó a decenas de voluntarios que finalmente el jueves pudieron celebrar que el animal se reencontraba con su familia. Boro, el perro desaparecido del tren de Adamuz, se reúne con su familia tras viralizarse su búsqueda RTVE.es

Por fin firman el Tratado Global de los Océanos Un total de 60 países han tardado más de 20 años en ponerse de acuerdo. Finalmente, el 17 de enero se hacía realidad. Estamos hablando de un tratado diseñado para transformar la "alta mar" y el lecho marino internacional para que se convierta en un entorno gestionado de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad. El Tratado Global de los Océanos entra en vigor tras ser ratificado por más de 60 países Miguel Á. Castro Uceda

De Elche al espacio Y del fondo del mar, al espacio interestelar. Nuestro compañero Raúl Portero Lozano ha visitado las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español que se está fabricando en la factoría que PLD Space tiene en Elche. El prodigio espacial español despegará este 2026 desde Kourou, el puerto de la ESA en la Guayana Francesa. Pero lo mejor es que lo leas por ti mismo. Notición. En las entrañas del Miura 5, el primer cohete orbital español: "Somos pioneros absolutos en Europa" Raúl Portero Lozano

Una película española nominada a dos Oscar Y de las estrellas espaciales, a las estrellas de cine. La academia de los Oscar ha nominado a la película española 'Sirāt', de Oliver Laxe, para competir por dos de sus estatuillas: mejor película internacional y mejor sonido. Si quieres ponerte al día, lee esto de Esteban Ramón, nuestro jefe de Cultura. 'Sirāt', de Oliver Laxe, nominada al Oscar a mejor película internacional y mejor sonido ESTEBAN RAMÓN Esta es una de sus perlas sobre el tema: "Y, aunque acapare menos titulares, más histórica es la nominación a mejor sonido, nuevo hito para el cine español, en una categoría técnica en las que las producciones estadounidenses suelen tener mucho músculo".