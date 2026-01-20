Sanidad refuerza la atención psicológica de los equipos de rescate frente al trauma vicario para "cuidar a los que cuidan"

La respuesta a una catástrofe no termina cuando se apagan las sirenas. Tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, el Ministerio de Sanidad ha movilizado recursos específicos para atender una herida invisible, pero profunda: el trauma vicario. En una entrevista concedida este martes al programa 24 horas de RNE, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado la puesta en marcha de una red de apoyo diseñada para "cuidar a los que cuidan", un enfoque que busca proteger la salud mental de quienes se enfrentan cara a cara con el horror.

10.02 min Sanidad reforzará la atención en salud mental tras el accidente de Adamuz

"Hay una conmoción de todo el país ante esta tragedia", ha arrancado la ministra, enviando sus condolencias a las familias antes de explicar la colaboración con la Junta de Andalucía. "Hemos puesto en marcha esta atención psicológica para reforzar la salud mental de quienes dan respuesta a la emergencia, también a familiares y víctimas".

Un escudo contra el impacto en "tercera persona"

El concepto de trauma vicario, aunque técnico, es fácil de comprender bajo el prisma de la empatía. García ha recordado que, detrás de cada uniforme de bombero, policía o sanitario, hay una persona que absorbe el dolor que presencia. “Cualquiera puede pensar en él cuando alguien llega a una tragedia y se encuentra situaciones muy dolorosas: hay componentes emocionales porque detrás de los profesionales hay personas”, ha reflexionado en los micrófonos de Radio Nacional.

La prioridad del Ministerio es la prevención. Según ha explicado la titular de Sanidad, tras este tipo de sucesos existe un trauma emocional que supera a todos los que lo han vivido, incluso sin ser las víctimas directas. “Queremos hacer esa prevención porque se puede patologizar”, ha advertido, subrayando que el objetivo es darles un apoyo psicológico "fundamental" para que puedan elaborar el duelo y procesar lo vivido sin que derive en trastornos crónicos.

El precedente de la dana y la lealtad institucional

Este despliegue no es nuevo en la hoja de ruta del Comisionado de Salud Mental. La ministra ha puesto como ejemplo la gestión de la reciente dana de Valencia, donde se instalaron unidades que han seguido actuando meses después de la catástrofe. En el caso de Córdoba, la estrategia será similar: “Hay diferentes capas de afectación emocional. Queremos prevenir a todas aquellas personas que lo han vivido en tercera persona porque han estado ayudando”, ha insistido.

Respecto a la colaboración entre el Gobierno central y el autonómico, Mónica García ha querido zanjar cualquier debate político priorizando la atención a los ciudadanos. "La lealtad institucional se demuestra. En los momentos trágicos tenemos que estar a la altura de los ciudadanos que son capaces de dejar a un lado las diferencias y ponerse a trabajar". En este sentido, ha confirmado el contacto fluido con la consejería andaluza: “Hacer lo contrario no se entendería”.

Con la puesta en marcha de estas unidades de trauma vicario, Sanidad busca que el sistema de emergencias sea también un sistema de cuidados para sus propios integrantes, garantizando que el coste de salvar vidas no sea la salud mental de quienes lo hacen.