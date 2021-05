A Julio Sánchez el exceso de trabajo le pasó factura hace casi dos años. Llegar a los “imposibles” objetivos marcados por su compañía, especializada en la venta de seguros, le hacía perder el sueño y realizar más horas de las que estipulaba su contrato. “Había días que dormía un par de horas, ni la medicación me ayudaba”, asegura a RTVE.es. Julio dejó su vida prácticamente de lado, y el exceso de trabajo le costó incluso su relación sentimental, por lo que, animado por sus padres, decidió pedir ayuda a un profesional. “Me diagnosticaron estrés y ansiedad y estoy convencido de que mi detonante fue el trabajo”, nos cuenta.

El estrés, la ansiedad o la fatiga crónica en el ámbito laboral pueden tener consecuencias fatales, incluso ocasionar la muerte. “Son asesinos silenciosos”, subraya Julio. Así lo pone de manifiesto también un informe de la ONU presentado esta semana, que advierte que trabajar más de 55 horas semanales durante un tiempo prolongado puede aumentar hasta un 35 % el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares, que matan anualmente a unos 745.000 trabajadores en esta situación.

El estudio ha estado coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes concluyen que los horarios prolongados ya son el principal factor de riesgo laboral y provocan un tercio de los problemas de salud ligados al empleo. “Al final tenemos unas capacidades y unos recursos limitados y, si los consumimos, si nos esforzamos por encima de nuestras capacidades, nuestra salud se ve afectada”, explica el doctor en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y consultor en Fraternidad Muprespa, Iván Fernández, a quien “no le cabe ninguna duda” de que “el exceso de trabajo puede llegar a matar”.

En Japón tienen hasta un concepto para describir esta situación: el karoshi o exceso de muerte en el trabajo, que está reconocido en el país nipón desde hace más de 30 años. 17 meses sin un día libre o 105 horas extra al mes son casos reales de japoneses que, tras llevar durante años su cuerpo y mente al límite en el trabajo, han terminado suicidándose. Sin embargo, en España es un tema aún desconocido para muchas personas.

“Cuando alguien muere por un infarto o un ictus, no lo asociamos a que la causa puede ser sus condiciones laborales. En cierto modo, son accidentes mortales ocultos, muy difíciles de demostrar, a no ser que le haya sucedido en su centro de trabajo”, afirma el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de la UGT en Andalucía, Juan Carlos Hidalgo. A su juicio, el problema radica en que “cuando hay un accidente laboral mortal lo vemos claramente”, pero en este caso se trata de “una muerte lenta y silenciosa”.

Los efectos negativos suelen aparecer a los diez años

Según la ONU, los efectos negativos de los largos horarios en la salud suelen aparecer a los diez años de comenzar a tener este tipo de jornadas prolongadas, por lo que las principales víctimas son personas de entre 60 y 80 años que hayan tenido que trabajar en estas condiciones al menos a partir de los 45. Además, un 72 % de los fallecidos por estas causas son hombres, destaca el estudio.

Los expertos consultados también relacionan esta "epidemia" de muertes originadas en problemas cardiovasculares ligadas al exceso de trabajo con determinados sectores productivos, aunque reconocen que también influyen las condiciones particulares de cada individuo. “Hay que tener en cuenta que cada persona tiene un límite, pero lo cierto es que hay sectores que están más predispuestos a estas patologías o esta acumulación de estrés o síndrome de estar quemado”, apunta el profesor de la UNIR.

En este sentido, destacan actividades como la educación, la sanidad o el trabajo social. “¿Y qué tienen en común estas actividades? Que el cliente tiene la máxima exigencia y el trabajador tiene la máxima responsabilidad. Si estoy enfermo, no me sirve con que me curen al 99 %. No se puede educar al 99 %, ni tampoco se puede reintegrar parcialmente a una persona con problemas”, recalca el experto.

01.18 min Día internacional de la enfermería: Un colectivo deteriorado por la pandemia

Es el caso de Rocío García (nombre ficticio para conservar su identidad), enfermera en un hospital público en Madrid. Como en el resto de sanitarios, la pandemia ha supuesto un antes y un después en su vida. “He perdido 8 kilos y he ganado en inestabilidad mental”, nos cuenta, aunque lo peor asegura que ha sido la “sobrecarga de trabajo y emocional” que arrastra desde entonces. “No solo trabajamos durante jornadas interminables por la falta de personal, sino que tomamos decisiones vitales que afectan directamente a las personas”, lamenta.

También es común encontrar casos de agotamiento emocional y físico en trabajadores relacionados con empresas tecnológicas o del mundo de las finanzas. Muy mediático fue el caso de France Telecom -actual Orange-, donde un total de 13 trabajadores entre el 2007 y el 2011, fruto de la presión y el acoso laboral al que eran sometidos por parte de la cúpula de la empresa, se suicidaron. “Por el estrés, por alcanzar los objetivos o por el tipo de organización de la empresa puede haber mucha presión, y eso puede llevar también a situaciones de este tipo”, destaca Fernández. El caso llegó a los juzgados y el grupo de telecomunicaciones francés, su ex director general y otros seis exdirectivos fueron declarados culpables.