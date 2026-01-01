Verifica RTVE desmonta algunos de los bulos más comunes de las balizas V16

Desde este 1 de enero de 2026 si un coche tiene una avería deberá colocar la baliza V16 al apartarse al arcén. El clásico triángulo ya no sirve para indicar la inmovilización del vehículo en la carretera. "El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma", explica la Dirección General de Tráfico.

Es necesario llevarla siempre en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente se puede activar en solo unos segundos. Lo adecuado es colocarla en el techo. En ese momento emitirá una señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

En cuanto a su funcionamiento, hay que tener en cuenta algunos aspectos:

Emite una luz de 360º y tiene una pila de una vida de útil de unos 18 meses.

Las luces son visibles a un kilómetro de distancia en condiciones óptimas.

Los otros conductores recibirán un aviso en su GPS y a través de los paneles de mensajes variables.

Estas balizas deben estar homologadas y contar con conectividad integrada.

Verifica RTVE desmonta los bulos Mario Pérez, redactor de Verifica RTVE, nos aclara algunas de las dudas más comunes. Uno de los principales bulos que circulan es que las balizas son para tenernos vigilados. "Ese es uno de los que más se repiten, pero es falso. Las balizas no permiten ni saber a qué velocidad circulas y solo transmiten tu posición cuando se encienden. Es una señal anónima que no va asociada a ni a un nombre ni a una matrícula. Nos lo ha confirmado tanto la DGT como la Guardia Civil". Respecto a otra de las informaciones que circulan de que te pueden multar con hasta 30.000 euros, Mario Pérez es claro: "Es otro bulo. La multa por no llevar baliza es de 80 euros. Es el mismo importe que ponían por no llevar los triángulos". ¿Y si viajas a la Unión Europea? Es necesario llevar la baliza V16. La razón es que al salir fuera, la legislación que rige es la del propio país. ““ Además, España es el primer país de la UE en hacer que las balizas sean el modelo de señalización obligatorio.