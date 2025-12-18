La DGT no sustituye la baliza V16 por el triángulo virtual V27, es falso
Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp si es cierto que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé sustituir la baliza V16, que entrará en vigor en 2026, por un nuevo dispositivo llamado V-27. Es falso. El triángulo virtual V-27 no sustituye a la V-16, es un dispositivo opcional y complementario que lleva aprobado desde 2021.
“La baliza V16 se queda corta y la DGT ya tiene preparada la V27 para el 1 de enero”, dice el titular por el que nos habéis preguntado. “Adiós a la baliza V16: no ha llegado y ya tiene sustituto y es la V27”, leemos en otro portal web. Otro artículo digital indica que “tras el fiasco de la luz V16 la DGT lanza la V27, el triángulo virtual que tendrán que llevar los conductores”.
Ni es obligatoria ni sustituye a la V-16: es una señal complementaria
A fecha de publicación de este artículo, la DGT no ha comunicado el “adiós a la baliza V-16". A partir del 1 de enero de 2026, según informa en su propia web, será obligatorio llevarla en cada vehículo para señalizar accidentes o paradas en carretera, y sustituirán a los triángulos de emergencia. Desde la Dirección General de Tráfico aclaran a VerificaRTVE que la V-27 no es un dispositivo “obligatorio” y que funciona como “un complemento” a la baliza V-16, en ningún caso como sustituto.
La V-27 es una señal que se activa “en el sistema de a bordo del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo”, siempre que alguien haya avisado a la plataforma de vehículo conectado de la DGT, conocida como DGT 3.0, a la que también está vinculada la V-16. Por tanto, esta señal “solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad”. La Dirección General de Tráfico explica que “todo va hacia una movilidad conectada” y que ese es el motivo por el que se permite utilizar estos “triángulos virtuales”.
Este dispositivo está previsto desde 2021. Se incorpora al Reglamento General de Vehículos mediante el mismo Real Decreto que aprueba la V-16. Sin embargo, mientras que la V-16 será obligatoria desde 1 de enero de 2026, la legislación no prevé ningún plazo para que la V-27 sea necesaria en cada vehículo.
En VerificaRTVE ya te hemos desmontado otros bulos relacionados con la baliza V-16. Te hemos aclarado que esta luz de emergencia no sirve para controlar a qué velocidad circulas ni te multan por utilizarla fuera de España. La DGT también explica que no habrá multas de 30.000 euros por un mal uso, sino que se considera una sanción leve castigada con 80 euros.