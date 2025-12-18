La DGT no sustituye la baliza V16 por el triángulo virtual V27, es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp si es cierto que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé sustituir la baliza V16, que entrará en vigor en 2026, por un nuevo dispositivo llamado V-27. Es falso. El triángulo virtual V-27 no sustituye a la V-16, es un dispositivo opcional y complementario que lleva aprobado desde 2021.

“La baliza V16 se queda corta y la DGT ya tiene preparada la V27 para el 1 de enero”, dice el titular por el que nos habéis preguntado. “Adiós a la baliza V16: no ha llegado y ya tiene sustituto y es la V27”, leemos en otro portal web. Otro artículo digital indica que “tras el fiasco de la luz V16 la DGT lanza la V27, el triángulo virtual que tendrán que llevar los conductores”.