Bulos sobre las balizas V16: no vigilan la velocidad ni habrá multas de 30.000 euros

A menos de un mes de la entrada en vigor de la baliza V16 como sistema obligatorio de señalización de accidentes en carretera, en VerificaRTVE recopilamos falsedades y bulos sobre los nuevos dispositivos. No vigilan constantemente ni controlan a qué velocidad se circula. Tampoco hay previsión de multas de hasta 30.000 euros por su uso indebido.

1. La baliza no te vigila ni controla a qué velocidad vas Mensajes de redes aseguran que la baliza V16 es un dispositivo dotado con una tarjeta SIM para poder vigilar "constantemente" al usuario. Es falso. La baliza solo transmite su posición cuando el usuario la enciende y la señal que emite carece de datos personales. Mensaje que difunde la falsa idea de que con la baliza nos van a vigilar constantemente VerificaRTVE VerificaRTVE La DGT explica a VerificaRTVE que la señal que emiten estas balizas es anónima y que la única función es permitir la geolocalización de un vehículo detenido: "No podrán seguirte ni saber la velocidad a la que circulas". La Guardia Civil confirma en esta edición del Telediario de TVE que con este dispositivo "lo único que se envía es una señal de geolocalización". En línea similar, a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deja claro en un comunicado que la baliza V16 envía un aviso automático cuando se activa mediante "un identificador técnico" que "no está asociado a una persona o matrícula". Desde Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo subraya que "Tráfico no recibe ningún dato que directa o indirectamente pueda facilitar datos personales o del coche".

2. La UE no obliga a llevar triángulos, es falso En redes sociales se ha difundido que la baliza V16 "contradice la normativa europea que dice que el triángulo es el sistema de señalización autorizado". Es falso. La normativa comunitaria no obliga a los estados miembro a utilizar los triángulos. Esta web de la Unión Europea explica que "no hay normas de circulación y seguridad vial" que sean homogéneas para todo el territorio de la UE, aunque sí las hay compartidas, como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, los dispositivos de retención para niños y la prohibición de usar el móvil sin ‘manos libres’. En cambio, hay normas diferentes en cada país en aspectos como "los dispositivos de seguridad necesarios en los coches". Mensaje que difunde la falsa idea de que nos multan por no llevar triángulos VerificaRTVE La Dirección General de Tráfico (DGT) aclara a VerificaRTVE que "no hay una normativa europea que obligue a cambiar triángulos por balizas". Se trata de una iniciativa española para mejorar la "seguridad y la eficacia" en la señalización de accidentes de vehículos.

3. No te multan por llevar la baliza fuera de España En redes y en internet se ha publicado que podrán multarnos por no utilizar los triángulos en los países europeos que los exigen. "Si un conductor español circula por Europa sin triángulo, puede ser multado fuera de España. Si lleva el triángulo en España, puede ser multado por no usar la V16. Esto es jurídicamente incoherente", leemos en un hilo de X. Es falso. En la Unión Europea, cada conductor debe cumplir la legislación de su propio país cuando viaja por otros estados miembro, de acuerdo con la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968 (pág. 64). Así lo explica la DGT y también la Asociación Española de Automóviles (AEA): no pueden multarnos a partir de enero por utilizar las balizas V16 en el resto de Europa. Tampoco serán multados en España los extranjeros que utilicen, por ejemplo, triángulos.

4. La DGT no se lleva un euro por cada baliza V16 vendida Mensaje que difunde que la DGT se lleva un euro por baliza vendida VerificaRTVE Desde redes sociales también se ha difundido que la Dirección General de Tráfico "se embolsa un euro" por cada baliza V16 que se vende. Es falso. La Dirección General de Tráfico (DGT) asegura a VerificaRTVE que "no cobra" por cada dispositivo vendido y que se limita a homologar cada modelo de dispositivo. Son los fabricantes los que reciben el dinero por la venta de los dispositivos. A cada baliza se le aplica un IVA del 21%, un importe que sí irá a parar a las arcas del Estado.

5 La Guardia Civil no ha hecho pruebas internas con las balizas También desde las redes sociales se ha compartido que unas "pruebas internas de la Guardia Civil muestran que la baliza falló el 38% de las veces". En VerificaRTVE hemos consultado sobre esas supuestas pruebas internas y la Guardia Civil afirma que su papel se centra en comprobar si los vehículos llevan la baliza y que los estudios previos son competencia de la DGT. "La Guardia Civil es sólo la encargada de comprobar que se lleve en los vehículos obligados a partir del 1 de enero de 2026. Su implantación y estudios previos han sido todo por parte de la DGT", afirma el Instituto Armado.

6. La DGT niega que existan "multas de hasta 30.000 euros" por la baliza V16 Mensajes de redes y páginas de internet han publicado que habrá multas de "hasta 30.000 euros" a aquellos ciudadanos que utilice la baliza V-16 "sin ser necesario". La Dirección General de Tráfico asegura que es "falso" que existan "multas de hasta 30.000 euros" relacionadas con estos dispositivos. El organismo liderado por Pere Navarro explica en su web que "la infracción por no llevar la baliza V16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización". La DGT no se pronuncia sobre la posibilidad de sancionar por un uso de la baliza cuando no sea necesario.

7. No hay datos de muertos por atropello al colocar los triángulos En páginas de internet y en redes sociales han puesto en entredicho las cifras ofrecidas por la DGT sobre personas muertas como consecuencia de atropellos cuando están colocando los triángulos de señalización. La DGT y el Ministerio del Interior sostienen que "cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo" sin concretar cuántas han fallecido en concreto por colocar los triángulos. En VerificaRTVE hemos consultado a la DGT y no ha aclarado cuántas personas han muerto atropelladas cuando se disponían a colocar los triángulos. El director de la DGT, Pere Navarro, ha dicho a la prensa que cada año hay entre 20 y 25 personas que mueren atropelladas al bajar de su vehículo en un siniestro. "Yo no digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero es evidente y no porque lo diga yo, cualquiera de ustedes que haya bajado a colocar el triángulo a 50 metros por detrás del coche sabe que aquello es peligroso", ha afirmado.

8. No hace falta una app y no hay que pagar por la conectividad de la baliza La próxima introducción de la baliza V16 como nuevo sistema de señalización en accidentes ha dado pie a mensajes en redes que dicen que hay que "pagar por la conectividad" de este dispositivo y otros que sostienen que hace falta una app para utilizar la baliza. No es cierto. La DGT aclara en su página web que la baliza V16 "no requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos". "Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo", añade. El organismo público subraya que la "conectividad" de la baliza V16 "está incluida en el precio" y que "las operadoras no cobran al usuario". ““