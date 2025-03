La DGT no prohíbe ni multa la circulación de coches con una sola persona a bordo, es falso

Mensajes de redes sociales difunden una publicación que afirma que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prohibido la circulación de vehículos con un solo ocupante. Es falso. La DGT ha desmentido estas afirmaciones en declaraciones a VerificaRTVE y confirma que ni se prohíbe ni se sanciona la circulación de coches con una sola persona a bordo.

Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces publica una captura de pantalla en la que leemos el titular: "Prohibido circula solo una persona por coche: la ocupación, el nuevo caballo de batalla de la DGT". El texto continúa con la siguiente afirmación: "Circular a diario una sola persona por coche comienza a perseguirse por las principales administraciones de tráfico europeas". A lo que se añade: "Radares y nuevas estrategias de carriles trabajan ya para sancionar estas acciones".

La DGT desmiente que esté prohibida la circulación de vehículos con un solo ocupante

Es falso que en España esté prohibida la circulación de vehículos con una sola persona a bordo. En VerificaRTVE hemos contactado con el departamento de prensa de la Dirección General de Tráfico y nos ha asegurado que "en ningún momento" han comunicado la prohibición y sanción a vehículos que circulen con un solo ocupante. Insisten en que "en ningún momento la palabra denunciar o multar salió de aquí".

Desde la DGT han señalado que sí apoyan medidas que promuevan el uso compartido de vehículos. A través de una búsqueda por palabras clave encontramos esta nota de prensa publicada por la DGT el 20 de noviembre de 2024 en la que el director general de Tráfico, Pere Navarro, puso en valor "las buenas prácticas en movilidad compartida". Navarro puso de manifiesto que "aumentar la ocupación de los vehículos en las entradas y salidas de las grandes ciudades es un reto y una necesidad" y señaló que "el futuro del tráfico será compartido o no será". "Debemos hacer un cambio colectivo de mentalidad que nos permita incentivar la alta ocupación de los vehículos, porque no nos podemos permitir mover cada día 1.500 kgs para desplazar a una sola persona. Aumentar la ocupación de los vehículos es un reto y una necesidad", afirmó. Sin embargo, el director no hizo referencia a ninguna medida que contemplase la denuncia o sanción económica de vehículos en función de sus ocupantes. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas en la página oficial de este organismo y no encontramos referencias donde se informe sobre la puesta en marcha de sanciones por este motivo.

En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otras falsas prohibiciones o sanciones que atribuyen en redes sociales a la Dirección General de Tráfico. Es el caso de los mensajes falsos que afirman que la DGT te impedirá obtener o renovar el carnet de conducir a partir de 2025 por tener celiaquía. También aclaramos que no es cierto que te obliguen a instalar un alcoholímetro de 1.000 euros en tu coche.