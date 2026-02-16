Guardiola no entiende que sea "escollo defender la igualdad real" y cree que lo "debería hacer Vox y cualquiera"

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, matiza sus palabras sobre feminismo después de asegurar que el suyo era "el mismo" que el de Vox en una entrevista en OKDiario. "Lo que he dicho es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que debería defender Vox y cualquiera", ha señalado horas después de publicarse la entrevista.

En una atención a los medios de comunicación en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Guardiola se ha mostrado visiblemente molesta con la situación. "Tengo un gobierno feminista, donde las mujeres estamos siempre dando paso al frente, condenamos la violencia machista, hemos puesto en marcha centros de crisis que en esta región no existían y trabajamos siempre por el respeto y dignidad de las mujeres y nadie me va a cuestionar esto", ha expresado la 'popular'. "No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda, no pienso aceptarla", ha zanjado haciendo palpable su descontento a escasos días de que se acabe el plazo para que Vox pueda apoyar su investidura a la Junta de Extremadura.

Según Guardiola, ella defiende un "feminismo real" y "no de pancarta ni de discurso, no el que mira para otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado o el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución y luego no mueven ni un dedo".