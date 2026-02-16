Guardiola no entiende que sea "escollo defender la igualdad real" y cree que lo "debería hacer Vox y cualquiera"
- La del PP matiza horas después sus palabras tras afirmar que su feminismo es el mismo que el de Vox
- La polémica se produce en plenas negociaciones para que Vox le de su apoyo como presidenta de la Junta de Extremadura
La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, matiza sus palabras sobre feminismo después de asegurar que el suyo era "el mismo" que el de Vox en una entrevista en OKDiario. "Lo que he dicho es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que debería defender Vox y cualquiera", ha señalado horas después de publicarse la entrevista.
En una atención a los medios de comunicación en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Guardiola se ha mostrado visiblemente molesta con la situación. "Tengo un gobierno feminista, donde las mujeres estamos siempre dando paso al frente, condenamos la violencia machista, hemos puesto en marcha centros de crisis que en esta región no existían y trabajamos siempre por el respeto y dignidad de las mujeres y nadie me va a cuestionar esto", ha expresado la 'popular'. "No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda, no pienso aceptarla", ha zanjado haciendo palpable su descontento a escasos días de que se acabe el plazo para que Vox pueda apoyar su investidura a la Junta de Extremadura.
Según Guardiola, ella defiende un "feminismo real" y "no de pancarta ni de discurso, no el que mira para otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado o el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución y luego no mueven ni un dedo".
Guardiola, el feminismo y Vox: un enfrentamiento que viene de lejos
"Mi feminismo es el de verdad, el que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres, mirándonos a los ojos unos y otros y dándonos la mano. Es el feminismo que voy a defender siempre y he hecho desde pequeña", ha insistido.
Durante la campaña electoral previa a las elecciones de diciembre, Guardiola y el líder de Vox tuvieron fuertes enfrentamientos dialécticos con el feminismo como telón de fondo. "No ve bien que las mujeres hablemos con firmeza", afirmó Guardiola durante la campaña. Además, acusó a Santiago Abascal de tener un "tufo machista" en sus declaraciones electorales en las que criticaba a la del PP.
Pero el enfrentamiento de la extremeña con Vox y el feminismo viene de lejos, no solo de la campaña electoral del pasado mes de diciembre. En 2023, la del PP aseguró que rechazaría gobernar con los de Abascal en Extremadura porque negaban la violencia machista. Finalmente, y tras entrar directamente en la negociación la dirección nacional del PP, Guardiola accedió a gobernar con Vox, aunque estos últimos posteriormente abandonaron el ejecutivo regional por discrepancias en materia migratoria.
Y en medio de toda esta polémica, Vox avisa que no se abstendrá en una segunda votación de la sesión de investidura de Guardiola el 3 de marzo. "No estamos en eso", ha asegurado el portavoz nacional de Vox, José Fuster.
Mientras tanto, la dirección nacional del PP pide "responsabilidad" a los de Abascal. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha pedido a Vox que sean "consecuentes" y "coherentes" con el resultado salido de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón, donde los dos partidos se tienen que poner de acuerdo para conformar gobierno. Además, ha pedido "discreción" a los de Abascal para unas negociaciones que deben responder a la "proporcionalidad" del resultado.