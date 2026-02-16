Gobierno y sindicatos celebran la subida del SMI y piden a la patronal que "cumpla su parte"

El nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 ya es una realidad. Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo que incrementará las nóminas de 2,5 millones de trabajadores 37 euros al mes y 518 euros al año. Con esta subida, queda fijado en 17.094 euros brutos anuales, 1.221 euros al mes en 14 pagas. "Este aumento del SMI envía un mensaje muy claro a millones de personas: vuestro trabajo importa, vuestra dignidad importa", ha afirmado el presidente de gobierno. Pedro Sánchez ha acudido al Ministerio de Trabajo para ratificar la firma del acuerdo con los secretarios generales de CC.OO y UGT. Ha pedido a la patronal "que cumpla con su parte y pague más".

NOTICIA EN AMPLICACIÓN