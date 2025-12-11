Los expertos de Trabajo aconsejan subir el salario mínimo entre un 3,1% y un 4,7% en 2026

El Comité de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo que lo incremente el próximo año entre un 3,1% y un 4,7%, lo que supondría un aumento máximo de 56 euros.

Según ha adelantado El País y han confirmado a RTVE fuentes de la negociación, con esta propuesta, el SMI llegaría hasta los 1.240 euros brutos mensuales en 14 pagas. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros mensuales.

La diferencia radica en si la subida sigue o no exenta de tributación. En el primer caso, que no haya que cotizar al IRPF, los expertos proponen un aumento del 3,1%, casi 37 euros más que el vigente, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el segundo caso, si comienza a tributar, subiría 55,6 euros hasta los 1.240 euros.