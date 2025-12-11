Los expertos de Trabajo aconsejan subir el salario mínimo entre un 3,1% y un 4,7% en 2026
- Serían entre 37 y 56 euros más al año, llegando hasta los 1.240 euros brutos mensuales en 14 pagas
- La cifra contrasta con el 1,5% propuesto por la CEOE esta semana
El Comité de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo que lo incremente el próximo año entre un 3,1% y un 4,7%, lo que supondría un aumento máximo de 56 euros.
Según ha adelantado El País y han confirmado a RTVE fuentes de la negociación, con esta propuesta, el SMI llegaría hasta los 1.240 euros brutos mensuales en 14 pagas. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros mensuales.
La diferencia radica en si la subida sigue o no exenta de tributación. En el primer caso, que no haya que cotizar al IRPF, los expertos proponen un aumento del 3,1%, casi 37 euros más que el vigente, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el segundo caso, si comienza a tributar, subiría 55,6 euros hasta los 1.240 euros.
Contrasta con la propuesta de patronal y sindicatos
La propuesta de los expertos del Ministerio de Trabajo contrasta con la presentada conjuntamente por los sindicatos CC.OO y UGT y con la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.
Estas últimas han puesto sobre la mesa una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, que se quedaría en 1.202 euros brutos en 14 mensualidades. En este caso, estaría sujeto a tributación.
Por su parte, los sindicatos CC,OO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por 14 pagas, también con tributación obligada en el IRPF.
El año pasado, con la subida del 4,4% que situó el SMI en los 1.184 brutos euros mensuales, el Ministerio de Hacienda abogó por que comenzara a tributar, algo a lo que se opuso Trabajo y que se saldó con una solución temporal en forma de exención para este ejercicio.