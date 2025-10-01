Trabajo confirma que será Hacienda quien decida si el salario mínimo de 2026 tributará o no en el IRPF

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que será el Ministerio de Hacienda quien decida si el Salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 tributará o no. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha pedido este miércoles a la comisión de expertos que le asesora sobre el alza del SMI que le indiquen dos planteamientos, uno en el que el SMI tribute en el IRPF y otro en el que no lo haga.

"El cambio fundamental del mandato de esta comisión es que, para cumplir con que el SMI sea del 60% del salario medio de nuestro país para cumplir con la carta social europea, les pedimos [a los expertos] que formalicen un planteamiento de revalorización del SMI teniendo en cuenta dos situaciones", ha explicado la ministra. La primera, que realicen la estimación de esa cuantía teniendo en cuenta la fiscalidad actual —es decir, como rentas exentas de tributación— y la segunda cuantía teniendo en cuenta una aplicación de tributación.

En todo caso, Díaz ha remarcado que su objetivo final es cumplir con que el SMI equivalga al menos al 60% del salario medio del país, todo ello para cumplir con el mandato de la Carta Social Europea. "Y no nos vamos a distraer en discusiones, vamos a cumplir con el 60% exento de tributación o no tributando", ha incidido Díaz, sin hacer alusión al conflicto entre Trabajo y Hacienda el pasado mes de febrero por esta cuestión. Por tanto, la titular de Trabajo ha confirmado que su departamento se encargará de fijar el SMI en uno u otro criterio, y que será Hacienda la que decida si tributa o no y, por tanto, se aplicará una u otra cifra.

Al hilo de esto, Díaz se ha mostrado partidaria de hacer pedagogía fiscal, pero empezando "por los de arriba" —en alusión a las rentas elevadas— y no por quienes ingresan menos. Ha expresado que, en su opinión, es "profundamente injusto" que el tipo marginal de una renta de 17.000 euros al año sea el mismo que el de una renta de 100.000 euros al año. No obstante, no ha querido entrar en más detalles y ha insistido en que no se adentra en cuestiones que no son competencia de su ministerio.

En este escenario, la titular de Trabajo espera que la comisión de expertos no posponga demasiado tiempo por el hecho de tomar una decisión para luego subir el SMI. Sin adelantar fechas ni plazos concretos, ha indicado que en cuanto tenga el informe de los expertos, se llevará a la mesa de diálogo social para intentar un acuerdo.

Con todo, Díaz ha señalado que la comisión asesora tiene la obligación de revalorizar el SMI conforme a los mandatos del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, el IPC, la productividad media nacional y la coyuntura económica, entre otros aspectos. Además, Díaz ha adelantado que propondrá en la mesa de diálogo social que esta comisión de expertos forme parte por ley de la determinación del salario mínimo en el país.