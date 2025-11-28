Así se ha convertido en un lujo la compra de un teléfono: del 40 a casi el 60% del salario

Desde que el primer teléfono inteligente llegó a nuestras manos, la vida nunca volvió a ser la misma. En 2008 llegaba a España el primero, el iPhone, de la mano de Apple. Steve Jobs, el entonces cerebro de la compañía, nos inoculó la necesidad de poner en nuestras vidas ese aparato que se ha revelado como prácticamente una extensión imprescindible de nuestro cuerpo y un objeto de deseo, como bien de consumo habitual y como signo de estatus.

En este contexto, el Black Friday se ha convertido en una fecha clave para la compra de los teléfonos móviles, inaugurando así la temporada de compras navideñas. Tanto es así que, según un estudio de la entidad financiera Cetelem, en este 'viernes negro' el 40% de los consumidores tiene pensado comprar dispositivos móviles.

El que algo quiere, algo le cuesta Pero ese uso y disfrute no es gratuito. De hecho, comprar un teléfono móvil ha pasado de ser un gasto relativamente importante a suponer un esfuerzo de los que descalabran un presupuesto doméstico, y en ocasiones un auténtico lujo. DatosRTVE ha analizado la evolución del precio de los modelos de teléfonos móviles de las marcas más vendidas en España (Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi) y su relación con el sueldo de los españoles. Si analizamos su precio y lo confrontamos con el salario mediano -el que se encuentra justo en mitad de los que más ganan y de los que menos- se observa, por ejemplo, que en el caso del iPhone de la compañía estadounidense Apple, la marca de teléfonos más vendida en España, los consumidores destinaron en 2008 poco más del 42% del que entonces era el salario mediano (1.303,17 euros) para hacerse con el primer modelo del móvil de la manzana. Ahora, en 2025, para adquirir el iPhone 17, ese esfuerzo ronda el 60%, concretamente el 57,5%, teniendo en cuenta que el salario mediano actual es de 1.667,78 euros. Las personas que se decanten por el principal competidor de Apple y prefieran comprar un Samsung Galaxy, el 'modelo estrella' de la multinacional surcoreana, deberán hacer un esfuerzo similar. A grandes rasgos, los españoles desembolsan más de la mitad de su sueldo en la compra de este smartphone. Desde que Samsung empezó a vender sus teléfonos en España, 2019 ha sido el año donde mayor esfuerzo económico han tenido que hacer los compradores: un 62,5% de la nómina para llevar en el bolsillo el Samsung Galaxy S10, que se lanzó al mercado por 909 euros. Si hacemos esta comparativa con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la diferencia es aún más patente. A pesar de que esta prestación ha ido aumentando paulatinamente, para los españoles cuyos ingresos rondan este nivel comprarse un teléfono de gama alta es un gasto inasumible. Tendrían que destinar más de un sueldo entero para tener en su bolsillo un iPhone o un Samsung Galaxy. Y en otros casos, su presupuesto se quedaría bajo mínimos para subsistir el resto del mes.

Aumento del precio por posicionamiento "premium" En las últimas dos décadas, pese a atravesar diferentes crisis económicas, los salarios en España han aumentado paulatinamente, pero el precio de venta al público de las principales marcas de móviles ha subido más rápido, aumentando en consecuencia el esfuerzo necesario para sufragar su compra. Es cierto que los smartphones incluyen cada vez más tecnologías avanzadas y costosas, con materiales que antes eran impensables en dispositivos de consumo; los crecientes costes en I+D, fabricación y logística repercuten también en el precio final de los móviles, pero, al mismo tiempo, los precios han aumentado por una decidida estrategia comercial. En torno a 2015, Apple, Samsung y otras marcas descubrieron que el público estaba dispuesto a pagar más por teléfonos móviles de gama alta. Por oposición, otras marcas popularizadas en España más tarde que las anteriores, como las chinas Huawei y Xiaomi, apostaron por dispositivos a precios más baratos ofreciendo buenas prestaciones técnicas. Sobre todo en el caso de Xiaomi: de manera casi constante desde su aparición, quienes compran un móvil de esta marca destinan entre un 12 y un 14% del salario mensual corriente.

Carrera por ser el más popular Bien es cierto que en la actualidad los teléfonos se venden libres, no subvencionados por ninguna operadora, como era el caso en 2008. Aquel primer flamante teléfono de cubierta metálica, el iPhone 3GS, costaba 549 euros frente a los casi 1.000 que cuesta en su versión básica el iPhone 17 de hoy en día. A lo largo de todo este camino, no sólo este modelo de teléfono ha cambiado, sino también el propio sector. Al poco tiempo, en 2011, en medio de una crisis financiera global, llegaba Samsung a España a través de su Galaxy SII con la clara intención de plantar cara a los teléfonos de Steve Jobs. El modelo básico de esa versión ya costaba 689 euros, mientras que el iPhone de aquel año, el 4s, valía 599 euros. La crisis también trajo el aterrizaje de los modelos chinos, de un menor coste y de una gama inferior de prestaciones. En 2012, Huawei traía su modelo Ascend P1, que costaba 384 euros, lo que representaba apenas un 30% del salario normal, plantando cara a los Galaxy y iPhone de la época, que valían casi el doble (659 y 669 euros, respectivamente), casi la mitad de una nómina. Y en 2017 irrumpe Xiaomi. La marca china tiraba sus precios con su Mi A1 que apenas costaba 200 euros, ni un 15% de esfuerzo salarial. El Galaxy S8 costaba 809 euros; el iPhone, 809 euros y el Huawei P10, 699 euros. Tan sólo dos años después, Xiaomi lanzaba su modelo Redmi, trabajando un poco más los precios y amarrándose a ese segmento económico. La crisis del covid estancó los precios por la crisis de componentes, pero pasada la pandemia, el sector se recuperó. Huawei, además, dio un giro de timón a su política comercial y, con su modelo P50 (899 euros), se pasó decididamente al rango 'premium'. Las cuatro marcas han experimentado un crecimiento en sus precios respecto a su estreno en el mercado español, pero no lo han hecho en la misma medida. Convertidos sus precios (descontando la inflación) en un índice comparable a partir del año en que empezaron a venderse en España, el precio de los teléfonos de Apple se han más que duplicado desde 2008 y los de Samsung se habrían encarecido más de un 70%. En las marcas chinas, sin embargo, se produciría un fuerte contraste entre el casi 57% de aumento de los precios de Xiaomi y los modelos más punteros de Huawei, que ahora cuestan 30 veces más que a su llegada a España.

Se confirma la tendencia: la gama alta gana fuerza El mercado de los teléfonos móviles vive una etapa de madurez: en 2024 se vendieron unos 10,41 millones smartphones en España, y en 2025 el 99,5% de los hogares españoles tiene al menos uno, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las redes 5G están plenamente operativas y marcas líderes como Apple, Samsung o Huawei compiten en la gama alta con modelos que alcanzan casi los 1.000 euros. Por ejemplo, en febrero de este año apareció en escena el Samsung Galaxy S25, cuyo modelo base de 128GB cuesta 909 euros. Un precio similar al nuevo dispositivo que lanzó Apple en septiembre: el iPhone 17. Su modelo más sencillo es de 256GB y su precio de venta de partida es de 959 euros. Y en este ecosistema, Huawei ha dado un salto tecnológico significativo con la presentación del Mate XT Ultimate Design. De disponibilidad aún limitada, especialmente en Europa, se anuncia como el primer dispositivo comercial con pantalla triple plegable, con un precio fuera del alcance de la mayoría: 3.499 euros. Teniendo en cuenta el salario mediano en España (1667,78 euros), se necesitan más de dos meses de sueldo íntegro para poder adquirir este móvil. Una mujer observa un smartphone en una tienda de teléfonos móviles. GETTY Frente a esto, otras marcas ofrecen un rendimiento notable por precios mucho más ajustados al bolsillo común. La china Xiaomi se lanzó a la ‘caza’ del segmento más popular con su económico Redmi Note 14, a partir de 229 euros, cerca del 14% del salario mediano de los españoles. Tal es el amplísimo rango de precios en el que se mueven los teléfonos móviles en España. El precio medio de compra de un smartphone en España en 2024 fue de 316 euros, por encima de la media europea (297), pero se viene observando en los últimos años una polarización global del mercado: los segmentos más baratos y los más caros ganan cuota de mercado frente a la gama media. El mercado se ha polarizado entre móviles muy caros y otros mucho más asequibles, pero en términos generales los dispositivos son ahora más caros, con rangos muy dispares. Medido en sus precios de venta al público, Apple ha encarecido un 74% sus móviles desde 2008, Samsung casi un 32% desde 2011 y Xiaomi un 15% desde 2019. En el caso de Huawei, si tenemos en cuenta su modelo 'premium' el aumento del precio con respecto al Huawei Ideos X3, la subida se dispara hasta el 2.232%, convirtiendo al tradicional teléfono en un 'transformer' que se hace tablet. Un todo en uno.