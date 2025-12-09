La patronal plantea una subida del salario mínimo del 1,5%, hasta los 16.824 euros brutos, que tributen el IRPF
- Consideran que ya supera el 60% del sueldo medio, en un cálculo diferente al que utiliza el comité asesor del Gobierno
- Fuentes de Trabajo dicen que la propuesta no parece "rigurosa" y que esperarán al informe de los expertos
La patronal plantea que la próxima subida del salario mínimo interprofesional sea del 1,5% en 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales, esto es, 1.202 euros brutos en 14 mensualidades. Así lo ha acordado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que consideran que la cuantía debería tributar el impuesto sobre la renta (IRPF).
En un comunicado, CEOE y Cepyme han justificado que es un alza "en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año" y que cumple con los objetivos de la directiva europea sobre salarios mínimos: fruto de la negociación colectiva, permite un "nivel digno de vida", reduce la "pobreza de los ocupados", fomenta la cohesión social y mengua la brecha de género.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han apuntado que una propuesta que supone que "más de 2 millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo" no les parece "rigurosa" y han tildado de "especulaciones" los cálculos de la patronal.
El departamento de la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz prefiere esperar al informe de la comisión de expertos, todavía pendiente y que llegará después de que los sindicatos hayan planteado un incremento del 7,5%. El planteamiento de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras supone percibir un total de 17.822 euros brutos al año (1.273 euros brutos en 14 pagas), que sí tributaría.
De este modo, el incremento de la patronal no permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación (en torno al 2,4% en lo que va de año, hasta octubre) y el de los sindicatos lo triplicaría, con los datos disponibles actualmente.
El SMI ya supera el 60% del sueldo medio, según la patronal
Las organizaciones empresariales han argumentado en su comunicado que el salario mínimo ya ha superado el 60% del sueldo medio neto del país, indicador que utiliza el Ministerio de Trabajo y recomienda la Carta Social Europea. Pero mientras el comité experto que asesora al Gobierno utiliza como referencia la Encuesta de Estructura Salarial, la patronal prefiere la Encuesta de Población Activa (EPA) porque incluye la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros.
"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", han valorado.
Además, han lamentado que las sucesivas subidas no estén teniendo en cuenta que se está "penalizando más el empleo" en algunos sectores, algo que mejoraría si se utilizara la EPA como referencia. Según su cálculo, el SMI es un "4,9% superior a lo que realmente corresponde" si se toma en cuenta el salario medio calculado por la EPA. A pesar de ello —han recalcado— su comité ejecutivo extraordinario propone una subida del 1,5%.
Para el 2025, el salario mínimo subió un 5% hasta los 1.184 euros brutos al mes actuales (16.576 euros antes de impuestos en 14 pagas), después de que Gobierno y sindicatos alcanzaran un acuerdo. Entonces, la organización que preside Antonio Garamendi pedía una mejora del 3,5% y, por eso, se descolgó del pacto de las otras dos patas del diálogo social.
Además, los Ministerios de Trabajo y Hacienda convinieron que los perceptores del SMI no tuvieran que tributar esa renta durante este año, pero se desconoce si será así en 2026. El departamento de Díaz ya advirtió que dependería de María Jesús Montero, mientras que los ya han aceptado en su propuesta que sí tenga que tributar.