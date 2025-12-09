La patronal plantea una subida del salario mínimo del 1,5%, hasta los 16.824 euros brutos, que tributen el IRPF

La patronal plantea que la próxima subida del salario mínimo interprofesional sea del 1,5% en 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales, esto es, 1.202 euros brutos en 14 mensualidades. Así lo ha acordado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que consideran que la cuantía debería tributar el impuesto sobre la renta (IRPF).

En un comunicado, CEOE y Cepyme han justificado que es un alza "en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año" y que cumple con los objetivos de la directiva europea sobre salarios mínimos: fruto de la negociación colectiva, permite un "nivel digno de vida", reduce la "pobreza de los ocupados", fomenta la cohesión social y mengua la brecha de género.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han apuntado que una propuesta que supone que "más de 2 millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo" no les parece "rigurosa" y han tildado de "especulaciones" los cálculos de la patronal.

El departamento de la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz prefiere esperar al informe de la comisión de expertos, todavía pendiente y que llegará después de que los sindicatos hayan planteado un incremento del 7,5%. El planteamiento de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras supone percibir un total de 17.822 euros brutos al año (1.273 euros brutos en 14 pagas), que sí tributaría.

De este modo, el incremento de la patronal no permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación (en torno al 2,4% en lo que va de año, hasta octubre) y el de los sindicatos lo triplicaría, con los datos disponibles actualmente.