La reunión entre Trabajo y los agentes sociales para subir el SMI termina sin acuerdo y seguirán negociando

La reunión entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC.OO. y UGT y las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) ha terminado sin acuerdo y las tres partes se han emplazado a seguir negociando en los próximos días, una vez que el departamento que dirige Yolanda Díaz concrete por escrito una nueva propuesta planteada este lunes con el fin de que la patronal apoye la revalorización del 3,1% planteada para este año.

Según ha podido saber RTVE, Trabajo ha puesto sobre la mesa una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades para las empresas que se vean especialmente afectadas por la revalorización. La misma tendría dos condiciones: el mantenimiento de la plantilla y que se impulsen los salarios más bajos por encima del SMI.

Los agentes sociales han coincidido en que la iniciativa del Ejecutivo no se ha concretado por escrito y esperarán a una nueva reunión, que podría llegar el jueves, para tomar una decisión, han apuntado fuentes de la CEOE.

En la última reunión que celebraron las tres partes, el pasado 7 de enero, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso a los agentes sociales subir el SMI un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas y sin tributación en el IRPF, lo que supone 37 euros más al mes que ahora. Todo ello con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero una vez se apruebe.