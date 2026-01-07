Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo de 2026

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne este miércoles con patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026.

El departamento de la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, presentará su propuesta a los agentes sociales, después de que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno recomendara un incremento del 3,1%, si no tributa el impuesto sobre la renta (IRPF), y del 4,7%, si lo tributa.

Esto supondría incrementos de entre 37 y 56 euros al mes. O lo que es lo mismo: alcanzar los 1.221 euros brutos en 14 mensualidades, exentos de tributación, o los 1.240 euros antes de una retención de impuestos.

La CEOE plantea un alza del 1,5%, por debajo de la inflación La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) puso sobre la mesa en diciembre una subida del 1,5% hasta los 16.824 euros brutos anuales, esto es, 1.202 euros brutos en 14 mensualidades y que tributase el impuesto sobre la renta (IRPF). Argumentó entonces que el SMI ya ha superado el 60% del sueldo medio neto del país, indicador que utiliza el Ministerio de Trabajo y recomienda la Carta Social Europea, aunque utilizó un cálculo distinto al del Gobierno. Este lunes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, instó a la patronal a ceder en este planteamiento, muy alejado de la horquilla de los expertos y por debajo del ritmo de la inflación, lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo para los perceptores. Además, en durante rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de diciembre, le pidió que "rompa su dinámica" de descolgarse de los acuerdos que alcanzan la parte sindical y el Ejecutivo. 16.02 min “No hay ninguna razón para no garantizar que nadie en España gane por debajo del 60% del salario medio”

Los sindicatos elevan la propuesta al 7,5% si tributa el IRPF Por su parte, los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) ha planteado una subida del 7,5%, lo que supondría situar el SMI en 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas y que esté sujeto a la retención del IRPF. De este modo, después de impuestos, el alza sería del 2,7% respecto a 2025 y se quedaría en 1.216 euros netos al mes. "Nosotros plateábamos el 7,5% en el supuesto de que se aplicaran los tramos del IRPF y para garantizar que el 60% de la media de los salarios es lo que la gente se lleva a su casa en la nómina. Si finalmente hay una excepción fiscal a estos trabajadores y las trabajadoras, podemos revisar esa petición", ha aclarado el líder de CC.OO., Unai Sordo, este miércoles en una entrevista en Las mañanas de RNE. ““