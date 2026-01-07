Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo de 2026
- La patronal plantea un alza del 1,5%; los sindicatos, del 7,5%; y el comité de expertos, de hasta el 4,7% si tributa el IRPF
- Se debate también una reforma para evitar que el recorte de pluses y complementos salariales absorban los incrementos
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne este miércoles con patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026.
El departamento de la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, presentará su propuesta a los agentes sociales, después de que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno recomendara un incremento del 3,1%, si no tributa el impuesto sobre la renta (IRPF), y del 4,7%, si lo tributa.
Esto supondría incrementos de entre 37 y 56 euros al mes. O lo que es lo mismo: alcanzar los 1.221 euros brutos en 14 mensualidades, exentos de tributación, o los 1.240 euros antes de una retención de impuestos.
La CEOE plantea un alza del 1,5%, por debajo de la inflación
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) puso sobre la mesa en diciembre una subida del 1,5% hasta los 16.824 euros brutos anuales, esto es, 1.202 euros brutos en 14 mensualidades y que tributase el impuesto sobre la renta (IRPF). Argumentó entonces que el SMI ya ha superado el 60% del sueldo medio neto del país, indicador que utiliza el Ministerio de Trabajo y recomienda la Carta Social Europea, aunque utilizó un cálculo distinto al del Gobierno.
Este lunes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, instó a la patronal a ceder en este planteamiento, muy alejado de la horquilla de los expertos y por debajo del ritmo de la inflación, lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo para los perceptores.
Además, en durante rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de diciembre, le pidió que "rompa su dinámica" de descolgarse de los acuerdos que alcanzan la parte sindical y el Ejecutivo.
Los sindicatos elevan la propuesta al 7,5% si tributa el IRPF
Por su parte, los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) ha planteado una subida del 7,5%, lo que supondría situar el SMI en 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas y que esté sujeto a la retención del IRPF. De este modo, después de impuestos, el alza sería del 2,7% respecto a 2025 y se quedaría en 1.216 euros netos al mes.
"Nosotros plateábamos el 7,5% en el supuesto de que se aplicaran los tramos del IRPF y para garantizar que el 60% de la media de los salarios es lo que la gente se lleva a su casa en la nómina. Si finalmente hay una excepción fiscal a estos trabajadores y las trabajadoras, podemos revisar esa petición", ha aclarado el líder de CC.OO., Unai Sordo, este miércoles en una entrevista en Las mañanas de RNE.
Evitar que el recorte de pluses absorba las subidas del SMI
No obstante, el escollo no va a estar solo en las cifras de incremento. Trabajo quiere aprobar de forma separada la reforma de las reglas de absorción, para transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea de salarios mínimos. El Gobierno y los sindicatos quieren evitar que los pluses y los complementos salariales absorban la subida del SMI, pero la CEOE lo rechaza.
Al respecto, Sordo ha explicado que en el momento que se decretan las subidas del SMI, "algunas empresas lo están aprovechando para reducir esos pluses o complementos", por lo que los incrementos finalmente no se reflejan en las nóminas de "muchos miles de trabajadores y trabajadoras". "Nos parece que es injusto y vamos a pedir un compromiso del Gobierno de modificar el reglamento", ha indicado en RNE.
Más allá del SMI, el líder sindical ha avanzado un punto de partida ambicioso en la negociación colectiva para lograr subidas salariales generalizadas, especialmente en los sueldos medios y bajos, que siguen perdiendo poder adquisitivo. También ha reiterado que la reducción de la jornada laboral seguirá siendo una prioridad para CC.OO.
De momento, 2026 ha empezado con un SMI igual al del año que ha terminado: 1.184 euros al mes por catorce pagas, un 4,4% o 50 euros más que en 2024. El incremento de 2025 se pactó a finales de enero y se aplicó de forma retroactiva desde el primer día del mes, así que ocurriría de la misma forma en esta ocasión.