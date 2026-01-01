De la vivienda a los salarios y las pensiones: ¿qué sube y qué baja con la entrada de 2026?

La entrada del nuevo año trae consigo subidas y bajadas que afectan directamente al bolsillo de los hogares. Vivienda, pensiones, salarios, energía... Todas, de alguna manera, influyen en la economía doméstica de la ciudadanía. Te explicamos cómo van a inaugurar 2026 algunas de ellas.

La inflación cierra en el 2,9% La inflación ha cerrado 2025 en el 2,9%, según el dato provisional del INE del mes de diciembre. Este indicador llegó a caer al 2% el pasado mes de mayo, después subió hasta el 3,1% en octubre y desde noviembre suma dos meses consecutivos de caídas. Por su parte, la inflación subyacente —que excluye alimentos frescos y energía— lleva al alza desde el 2,2% pasado mes de mayo y ha terminado en el 2,6% en diciembre. Por tanto, ahora habrá que ver su evolución en los primeros meses de 2026 y cómo afecta al bolsillo de las familias en la conocida cuesta de enero.

El precio de la vivienda sigue batiendo récords Para los españoles, la vivienda es el principal problema del país, por encima de la crisis económica, la inmigración, el paro y la corrupción. Así lo indica el CIS en su última encuesta de noviembre [ver PDF]. Y no se trata de una preocupación infundada, ya que el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre de 2025, su mayor alza interanual desde 2007, impulsada en gran parte por el encarecimiento de los inmuebles de segunda mano. Esto, además, se nota de forma desigual a lo largo del territorio. En el último año, la mayor subida interanual del precio de la vivienda ha sido más acusada en la Región de Murcia, con un incremento del 15%, mientras que en Navarra no ha llegado al 11%. De cara a 2026, todo apunta a que la vivienda seguirá siendo la principal preocupación para la ciudadanía: la falta de oferta seguirá tirando de los precios al alza, aunque no lo harán tanto como este año, según los expertos consultados por RTVE.es. Y, entretanto, el Gobierno da más pasos para ampliar el parque público de inmuebles en España. Entre otras medidas, ha lanzado Casa 47, una nueva entidad estatal de vivienda que gestionará alquileres que no podrán superar el 30% del sueldo de la ciudadanía. Se prevé que esta medida eche a andar en el primer trimestre de este año. La falta de oferta seguirá presionando al alza los precios, aunque a menor ritmo: las claves de la vivienda para 2026 Diana Fresneda

Alquileres e hipotecas, también al alza En paralelo, el alquiler sigue subiendo y, de hecho, se situó en 1.187 euros de media en el tercer trimestre de 2025, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Así lo indican los datos de la Fundación Alquiler Seguro, que también revelan diferencias entre territorios: las rentas más caras están concentradas en Baleares, Madrid y Guipúzcoa. Por su parte, el euríbor —principal índice para calcular hipotecas variables en España— lleva subiendo desde julio y ha finalizado 2025 en el entorno del 2,269%. No obstante, está lejos del 2,436% de diciembre de 2024, lo que supone cierto alivio para quienes tengan que revisar sus contratos próximamente. Y aunque el euríbor está dando un respiro, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas no deja de incrementarse: subió un 14,1% interanual el pasado mes de septiembre, hasta 171.612 euros, el más alto desde febrero de 2010.

Con el foco puesto en el salario mínimo El salario mínimo interprofesional (SMI) será uno de los temas centrales en materia económica y laboral. Los sindicatos y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se han mostrado decididos a incrementarlo este año. UGT y Comisiones Obreras han planteado una subida del 7,5% en 2026, hasta 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas, y que tribute en el IRPF. La patronal de empresarios también propone que tribute, pero aboga por un incremento más reducido, del 1,5%, hasta 1.202 euros brutos mensuales. Por su parte, el comité de expertos que asesora al Gobierno ha recomendado dos escenarios: una subida del 3,1% sin tributación —hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas— o un incremento del 4,7% que lo eleve hasta 1.240 euros brutos mensuales y que sí tribute en el IRPF. Entre todas estas propuestas aún queda por fijar una cifra concreta, algo que se afinará previsiblemente en próximas mesas de negociación. Actualmente, el SMI está en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas.

El sueldo de los funcionarios se incrementa un 1,5% También notarán una mejoría los empleados públicos, ya que el Gobierno ha dado luz verde a un incremento del 11% de su salario para el periodo de 2025-2028. Concretamente, se trata de una subida del 2,5% en 2025 —la habrán percibido en diciembre con carácter retroactivo desde el pasado enero— y otra del 1,5% de cara a este 2026 a la que podría añadirse otro 0,5% si la inflación iguala o supera el 1,5% al cierre del año. Esto afectará a más de 3 millones de funcionarios en todo el país, según el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Con respecto a los autónomos, el Gobierno ha planteado congelar las cuotas de los que tengan menos ingresos en 2026, una medida que aún debe ser convalidada en el Congreso. El Ejecutivo ha rectificado así después de que el pasado mes de octubre la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, propusiera un incremento en estas cuotas, lo que entonces generó el rechazo de la oposición, de las asociaciones de autónomos y algunos socios del Ejecutivo, como Sumar, ERC, Junts y BNG. Por tanto, queda por ver cómo irá la negociación y en qué cuantías quedará fijado el nuevo sistema de cotizaciones para el periodo de 2026-2028.

Suben las pensiones y el ingreso mínimo vital Las pensiones contributivas subirán alrededor del 2,7% en 2026. Dentro de este grupo entran las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Teniendo en cuenta que la pensión media fue de 1.316 euros en noviembre, la subida equivale a unos 35 euros mensuales, 490 euros al año. En el caso de una pensión de jubilación, subirá unos 40 euros al mes de media, algo más de 570 al año. Una subida mayor experimentarán las pensiones mínimas, concretamente un 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementarán un 11,4%. Estas nuevas cuantías ya se aplicarán en la nómina de este mes de enero.

Cierto alivio en el precio de los carburantes Mientras tanto, la gasolina y el diésel han terminado el año con bajadas y aliviando el bolsillo de muchos conductores en plenas fiestas. En ambos casos, están ligeramente por debajo del precio medio que marcaban hace un año. Entretanto, el Gobierno ha aprobado un abono único de transportes que costará 30 euros al mes para jóvenes menores de 26 años, y 60 euros para el resto de adultos. Entrará en vigor el próximo 19 de enero y abarcará los servicios de Cercanías, Media Distancia y autobuses de titularidad estatal. También ha anunciado que se prorrogará durante todo 2026 el descuento al transporte público. Actualmente, es del 40% —un 20% lo aporta el Estado central y el otro 20% las comunidades o ayuntamientos— y permite reducir el precio de abonos y títulos individuales en la red de transportes de diversas ciudades.