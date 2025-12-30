La inflación baja una décima y cierra el año en el 2,9% por la caída de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado una décima en la recta final del año, coincidiendo con la Navidad, y ha cerrado 2025 en el 2,9% interanual, según el dato adelantado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta al abaratamiento de los carburantes como principal responsable de este descenso, frente a unos precios de alimentos y y bebidas no alcohólicas que siguen al alza.

Con la caída de diciembre, la inflación suma dos meses consecutivos de retrocesos, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

La parte negativa de la estadística se encuentra en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados. Pese a que se ha mantenido en el 2,6% interanual en diciembre, la misma cifra que en noviembre, sigue siendo la tasa más alta registrada desde diciembre de 2024.

Se trata, no obstante, de una cifra provisional, por lo que habrá que esperar hasta el próximo 15 de enero para conocer el dato definitivo.

2025 cierra con una inflación media del 2,7% En lo que respecta al conjunto del año, y de confirmarse el dato de diciembre adelantado este martes, la inflación ha cerrado 2025 con una media del 2,7%, una décima por debajo que el pasado año. Esto, a juicio del Ministerio de Economía, "permite que las familias sigan recuperando poder adquisitivo". Por su parte, la inflación subyacente media ha bajado hasta el 2,3% en 2025, frente al 2,9% del año anterior, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).