La inflación de la eurozona se mantiene estable en el 2,1% interanual, según los datos de noviembre de Eurostat

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha revisado, este jueves, una décima a la baja la inflación de la zona euro del mes noviembre, hasta situarse en el 2,1%. Esto supone que el indicador se mantiene estable tras repetir el dato del mes de octubre, con lo que la subida de los precios en la región está muy próxima al objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% que ha fijado para este año el Banco Central Europeo (BCE). Precisamente, el BCE celebra este viernes su última reunión del año y los expertos coinciden en que con estos datos de inflación hay margen suficiente para que el organismo mantenga sin subida los tipos de interés.

Para el conjunto de la Unión Europea, por su parte, la tasa de inflación interanual en noviembre ha sido del 2,4%. Se trata de una décima menos a la subida media -entre los Veintisiete- del coste de la vida en octubre.

Lo que apunta esta nueva lectura de los datos de Eurostat es que el coste de la energía en la eurozona ha registrado en noviembre un retroceso interanual del 0,5% tras haber caído un 0,9% en el mes anterior. Además, los alimentos frescos han repuntado un 3,2%, en la misma línea que el mes anterior y una décima menos de lo que se había estimado inicialmente.

Asimismo, los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 0,5% interanual. Supone una décima menos que en octubre y que la primera estimación, mientras que el coste de los servicios se ha visto incrementado al 3,5% desde el 3,4% de octubre.

Respecto al cálculo que excluye el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se ha mantenido en el 2,4%. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía también deja fuera del análisis a los alimentos, el alcohol y el tabaco, ha repetido en noviembre en el 2,4%.