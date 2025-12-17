Alcaraz y Ferrero separan sus caminos tras siete años de éxitos: "Gracias por hacer de sueños de niño, realidades"

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, han anunciado el final de su relación deportiva después de más de siete años y será Samuel López, que ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con el alicantino Ferrero, el que dirija desde ahora en solitario la carrera del tenista.

"Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", ha anunciado el tenista español en redes sociales.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", ha proseguido con su escrito de despedida Alcaraz.

Ferrero y Alcaraz juntaron sus caminos cuando el tenista tenía apenas 15 años y desde entonces, su progresión no ha parado hasta culminar con el 'número uno' del mundo con el que cierra este 2025, un año plagado de éxitos.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", ha reflexionado el murciano.

A sus tan solo 22 años, el de El Palmar suma seis 'Grand Slam' en su haber en siete finales disputadas, solo ha perdido la que jugó ante Jannik Sinner en Wimbledon este mismo verano y se ha convertido, junto al tenista italiano, en el claro dominador del circuito ATP.

"Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. ¡Gracias por todo, Juanki!", ha finalizado su emotivo escrito Carlos Alcaraz.