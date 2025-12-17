Bernabé Zapata se retira del tenis profesional a los 28 años falto de "hambre y motivación"

Tan solo tiene 28 años, pero Bernabé Zapata ha decidido dejar el tenis profesional. El tenista español ha anunciado a través de sus redes sociales que se retira falto de "hambre y motivación"

El valenciano pidió “perdón” a las personas a las que, según él, ha “faltado al respeto durante los últimos años”. “El tenis es muy exigente y muchas veces te lleva al límite. Pienso que muchas veces no actué de manera correcta con la gente que me rodeaba”, señaló Zapata, quien además compartió los motivos de su decisión a los 28 años.

“Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día”, explicó.

