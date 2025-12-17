Bernabé Zapata se retira del tenis profesional a los 28 años falto de "hambre y motivación"
- El jugador valenciano, que llegó a ser el número 37 del ránking mundial, se ha despedido en sus redes sociales
- "Ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite", ha dicho
Tan solo tiene 28 años, pero Bernabé Zapata ha decidido dejar el tenis profesional. El tenista español ha anunciado a través de sus redes sociales que se retira falto de "hambre y motivación"
El valenciano pidió “perdón” a las personas a las que, según él, ha “faltado al respeto durante los últimos años”. “El tenis es muy exigente y muchas veces te lleva al límite. Pienso que muchas veces no actué de manera correcta con la gente que me rodeaba”, señaló Zapata, quien además compartió los motivos de su decisión a los 28 años.
“Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día”, explicó.
Llegó al número 37 del ránking de la ATP
Zapata llegó a ser el número 37 del 'ranking' mundial en 2023. Un año antes superó al estadounidense John Isner en la tercera ronda de Roland Garros y cayó en la cuarta ante Alexander Zverev, lo que le llevó a ser considerado como una de las nuevas figuras emergentes del tenis nacional.
Zapata disputó su último encuentro en el Challenger de Atenas el pasado mes de noviembre, donde cayó ante el ucraniano Prihodko por 2-6, 6-2 y 6-0.