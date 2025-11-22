España, Italia y la inesperada final de la Davis (del pueblo)

La Copa Davis ha encontrado a sus héroes. La fase final por la conquista de la Ensaladera inició deslucida, sin los dos grandes nombres del tenis mundial: Alcaraz, por lesión, y Sinner, por una criticada decisión personal. La Davis empezó con España e Italia huérfanas. Pero... rompiendo con todos los fúnebres pronósticos por la ausencia de sus números uno (y dos), España e Italia disputarán la gran final este domingo.

¿Qué ha pasado? La magia de la Davis dirán algunos, invocando a ese supuesto magnetismo a las sorpresas de la competición, a la que también se alude cuando un pequeño se carga a un grande en la Copa del Rey de fútbol. En uno y otro caso, sin embargo, la explicación está en el poder del deporte para derribar prejuicios y en la increíble capacidad de un deportista para ocupar un lugar que le niegan previas, expertos o casas de apuestas.

Este domingo, España buscará su sexta Ensaladera con un equipo sin Carlos Alcaraz, sí. Pero también sin Alejandro Davidovich, este por decisión técnica del capitán, David Ferrer. Número 1 y número 14 del mundo, en un 2025 que ya ha sido el mejor año de sus respectivas carreras. Pero Jaume Munar (número 36), Pablo Carreño (89), Marcel Granollers (sexto del mundo en dobles a sus 39 años) y Pedro Martínez (95 individual y 98 en dobles) se han plantado en la final, reclamando unas portadas que no suelen ocupar, pero que asaltan desde la épica remontada contra Dinamarca en la clasificación previa y ganándose el apodo de la "Davis del pueblo".